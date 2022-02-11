Препарат нашли, но есть вопросы: Что известно о скандале с допингом фигуристки Камилы Валиевой Лайф собрал в одном материале все подробности главного скандала Олимпийских игр в Пекине. 11 февраля, 11:11 Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Catherine Ivill

То, о чём говорили последние дни все вокруг, теперь подтвердилось официально: в крови Камилы Валиевой нашли следы препарата триметазидин. При этом с каждым днём "дело Валиевой" становится всё более запутанным и сложным, ибо появляющиеся подробности вызывают новые вопросы. Лайф рассказывает о последних новостях громкого скандала и пытается ответить на вопрос: что будет дальше?

Что известно к этому часу?

Итак, официальные органы наконец-то прервали молчание. Сначала свой релиз выпустило Международное агентство тестирования (ITA). Главное, что нужно понять: следы допинга найдены. Проба была взята в соревновательный период — 25 декабря, во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Этот факт существенно усложняет дело.

Прервали своё молчание и в наших компетентных органах — ОКР, ФФКР и Минспорта. Общий посыл такой: Валиевой будет оказана вся поддержка, спортсменку в беде никто не бросит, а вот как допинг оказался в крови, нужно ещё разбираться. Кроме того, ОКР будет делать всё возможное для того, чтобы сохранить золотую медаль командного турнира.

Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Amin Mohammad Jamali

Результаты пробы стали известны 8 февраля. Сразу же после этого наши компетентные органы начали контактировать со всеми международными организациями, дабы выяснить, что к чему. Главный вопрос: почему результаты взятой в декабре пробы стали известны лишь сейчас? Высказался на этот счёт глава ОКР Станислав Поздняков.

"Вызывают серьёзные вопросы сроки обработки пробы: между 25 декабря, когда она была забрана в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обработана. По международным стандартам, для лабораторий WADA срок обработки пробы составляет 20 дней с момента получения образца. Странно, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. Это вызывает серьёзные вопросы. Очень похоже, что кто-то придерживал пробу до окончания командного турнира у фигуристов", — заявил Поздняков журналистам.

Дело Валиевой будет расследовать выездная комиссия CAS. Причём в кратчайшие сроки, ибо уже совсем скоро будет турнир женщин-одиночниц, где Валиева пока что может выступать. Правда, тут тоже есть нюанс. Временное отстранение фигуристки опротестовали представители нашей страны, в итоге его сняли. Однако МОК и ISU ратуют за то, чтобы Валиева была отстранена. Решение будет принимать спортивный арбитражный суд, для которого ближайшие дни будут очень непростыми.

Что будет с Валиевой и золотом нашей сборной?

Будем честны, шансов отстоять Валиеву прямо здесь и сейчас очень мало. До первых стартов в личном турнире несколько дней. За это время нашим юристам нужно будет привести какие-то невероятные доказательства того, что Валиева не принимала допинг, а препарат попал случайно в организм. К тому же обратить внимание стоит и на все последующие тесты спортсменки, а они были отрицательными.

Однако в ближайшие дни будет подниматься лишь вопрос о временном отстранении, которое касается лишь Олимпиады в Пекине. Здесь нашим юристам нужно, отметим это ещё раз, найти какие-то более чем убедительные доводы и заставить CAS занять именно нашу сторону. Сделать это будет очень непросто. Если это получится, то Валиева сможет выступить в турнире одиночниц.

Точно ясно, что после Олимпиады начнётся основная стадия разбирательств. Именно тогда будут обсуждаться вопросы о том, как препарат попал в организм спортсменки, почему результаты взятой в декабре пробы опубликовали только во время Олимпиады и многое другое. Всё это вопрос нескольких месяцев. Тут, конечно, рассуждать о дальнейших этапах карьеры не приходится.

Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Joosep Martinson — International Skating Union / International Skating Union

Спортивные юристы сохраняют определённый оптимизм исходя из того, что концентрация этого вещества была очень ничтожной. Возможно, речь идёт о каких-то загрязнениях и прочих достаточно случайных моментах. Однако сейчас российской стороне нужно это доказать и убедить другую сторону буквально за пару дней. Задача тяжелейшая.

Сложно будет сохранить не только саму Валиеву на этой Олимпиаде, но и золото командного турнира. По сути, это звенья одной цепи, и здесь снова всё решится в зависимости от того, как будут работать и какие доводы приведут юристы. Повторимся, что с учётом всей ситуации и явного желания Запада развести Валиеву и олимпийское золото, шансы невысоки.

Сейчас нужно найти ответы на все сложные вопросы. Понять, как препарат оказался там, где его нашли. Отрицать это бессмысленно. Как и бессмысленно рассуждать о том, помогает он или нет. Он запрещён. И точка. Здесь ничего не поделать. Рубить с плеча, конечно же, не стоит, но тем не менее очень много вопросов не только к WADA и шведской лаборатории, но и к нашей стороне.

Чем закончится история с Камилой Валиевой? Валиеву оправдают, ведь она ни в чём не виновата Валиеву отстранят

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