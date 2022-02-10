Секрет Валиевой: Как русская девочка переплюнула взрослых спортсменов и почему западные СМИ объявили на неё охоту Журналист Игорь Мальцев — о вранье и хайпожорстве западных журналистов, которые охотятся за "допингом" россиян на Олимпиаде в Пекине. 10 февраля, 14:56 Фото © Getty Images

Камила Валиева, конечно, фантастическая девочка. Я даже не могу сказать "девушка", потому что 15 лет — это, конечно, ещё совсем девочка. Я вижу, как люди просто с ума сходят от того, насколько она крута, и тем самым, кстати, вызывает небывалый рост интереса к фигурному катанию что в нашей стране, что в мире.

А теперь вернёмся на холодный лёд. Вот именно то, что ей 15 лет, делает весь этот высосанный даже не из пальца скандал с якобы допингом чрезвычайно грязным. Потому что — смотрим внимательно — никто не может называть имя несовершеннолетнего спортсмена, связывая его, например, с допингом на Олимпиаде. Читаем внимательно: "Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), спортсмены, совершившие допинговые нарушения, должны быть названы публично. Однако это не относится к несовершеннолетним спортсменам. В этом случае, согласно Правилу 14.3.7, необязательная публикация должна быть "соразмерна фактам и обстоятельствам дела".

Но то, что мы сейчас видим на страницах западных газет, это натуральная вакханалия, нарушающая все правила WADA. Немецкий хайпожор Bild выходит с заголовком "Вундеркинд (15) под допингом!" с портретом Камилы и с подробным рассказом, из которого, впрочем, непонятно ничего, кроме того, что раз русская спортсменка, значит, под допингом, как всегда. Ветераны информационных войн знают, как выстроить текст так, чтобы у читателя осталось самое гнусное впечатление от прочитанного.

Я не случайно говорю про информационную войну, потому что время для публикаций про Камилу выбрано совершенно точно: ровно перед награждением сборной. Это началось на Олимпиаде не вчера: если вы пропустили, на церемонии открытия диктор канала NBC начал рассказывать своим зрителям, как сотни тысяч русских военных окружают Украину. При чём тут открытие Олимпиады? Да неважно, главное — повестку отработать.

Кстати, "новость" от Bloomberg про "русские вторглись на Украину" вышла в то же самое время. Ну чтобы было совсем всё понятно про русских спортсменов, которые, видимо, приехали в увольнительную с фронта и сразу после этого уедут обратно в казармы под Воронежем. Собственно, атмосферу загадили ровно до такой степени, что, если у русских не было никакого допинга, его следовало бы придумать. Особенно когда стало ясно, что наши фигуристки рвут всех на мелкие части. Повторяется ситуация с соревнованиями по художественной гимнастике не так давно. Когда американские (и прочие) не могут выиграть честно — с поправкой на бесконечные "медицинские исключения", которые позволяют им привозить чемоданы запрещённых для других спортсменов веществ, начинается информационная диверсия.

И тогда можно три месяца назад полученную пробу на слабенькое сердечное лекарство представить скандалом наркотического масштаба. И для того чтобы не было никакого индивидуального зачёта Валиевой, заодно команду прихлопнуть целиком.

Слил инфу о Валиевой главный редактор британского издания Inside the Games Дункан Маккей. Журналист этот также сотрудничает с NBC. Также Inside the Games принадлежит английской компании, оказывающей услуги в области информационных технологий. Ну конечно, на него правила WADA о несовершеннолетних не распространяются. Хотя, безусловно, он был по этим правилам наказан. Тем более что три месяца перед Олимпиадой никаких вопросов к Валиевой не возникало по причине чистоты. Так что даже принцип "соразмерности фактам и обстоятельствам дела" нагло нарушен.

Издание USA Today подхватывает тему про "положительный тест", старательно избегая упоминать о том, что единственный позитивный тест был три месяца назад, заставляя читателей думать, что это произошло вот прямо сейчас на Олимпийских играх. Это тоже старый приём, ничего нового. Но для американцев допинг — больная тема, потому что уже весь мир задаётся вопросом, почему американские спортсмены такие больные, что им нужно разрешать то, что другим странам и спортсменам запрещено. И да, то сердечное лекарство, которое принимала какое-то время назад Камила, не принято именно в Америке.

Cовершенно гнусно хайпит на теме New York Post c заголовком "Нет дыма… Эта Олимпиада была обречена на скандал" с портретом нашей потрясающей фигуристки. "Валиева — русская, она представляет Олимпийский комитет России, но технически не представляет Россию. Это связано с её богатой и красочной историей как страны, в которой много допинговых мошенников", — пишет NYP.

Я теперь жду сообщений западных коллег про то, что Путин лично угощал Валиеву допингом из золотого стакана в Ленинских Горках. Ничего не стыдно, когда дело доходит до России, которую нужно снести с карты любым способом, особенно когда она высовывает свой нос и её феноменальные дети рвут других спортсменов, как влажную салфетку.

И, конечно, меня добила легенда советского спорта с американским паспортом Роднина, которая, не дожидаясь никаких разбирательств, выступила с гневным обращением по поводу Валиевой, на которое ссылался Eurosport со словами: "Кажется, в невиновность русской фигуристки не верят даже в России". И вот цитата вам из Родниной: "В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов РФ. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах". С тех пор, правда, в интервью Роднина начала отрабатывать назад и говорить о том, что надо подождать результатов расследования.

Вот и мы говорим: препарат — практически плацебо. Смысла его принимать для улучшения результатов Валиевой не было. Россия — самая проверяемая сборная мира. Контроль тотальный. Все знают последствия минимальных ошибок. Всё решит МОК. И переговоры, которые сейчас происходят. А всё остальное — спецоперация средств массовой информации наших "партнёров".

Последуют ли извинения западных СМИ после скандальных обвинений Валиевой в случае её оправдания? Да, у всех есть шанс на право оставаться людьми Нет, русские — "мировое зло"

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