"Держись, девочка!": Туктамышева поддержала фигуристку Валиеву после истории с "допингом"

Наша юная звёздочка продолжает готовиться к предстоящим стартам на Играх в Китае.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём инстаграме поддержала Камилу Валиеву после истории с "сомнительным допинг-тестом" на Олимпиаде в Пекине.

"Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Всё будет хорошо", — написала Туктамышева.