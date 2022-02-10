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Регион
Опубликовано 10 февраля 2022, 09:43
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"Держись, девочка!": Туктамышева поддержала фигуристку Валиеву после истории с "допингом"

Наша юная звёздочка продолжает готовиться к предстоящим стартам на Играх в Китае.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём инстаграме поддержала Камилу Валиеву после истории с "сомнительным допинг-тестом" на Олимпиаде в Пекине.

"Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Всё будет хорошо", — написала Туктамышева.

В ISU отказались комментировать ситуацию с "допингом" Валиевой
В ISU отказались комментировать ситуацию с "допингом" Валиевой

Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой. Сама спортсменка продолжает тренироваться и готовиться к турниру одиночниц.

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Фото © Instagram / liza_tuktik

Шамиль Гаджиев
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