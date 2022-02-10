"Держись, девочка!": Туктамышева поддержала фигуристку Валиеву после истории с "допингом"
Наша юная звёздочка продолжает готовиться к предстоящим стартам на Играх в Китае.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём инстаграме поддержала Камилу Валиеву после истории с "сомнительным допинг-тестом" на Олимпиаде в Пекине.
"Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Всё будет хорошо", — написала Туктамышева.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой. Сама спортсменка продолжает тренироваться и готовиться к турниру одиночниц.
Фото © Instagram / liza_tuktik