Inside the Games: Камила Валиева сдала сомнительный допинг-тест на Олимпиаде

Что именно за вещество было обнаружено в крови спортсменки, не уточняется, однако именно из-за этого победившая в командном турнире сборная России по-прежнему не может получить золотые медали. Юридические консультации, по данным издания, проходят в связи с тем, что Валиева — в числе "защищённых лиц" в силу своего возраста.