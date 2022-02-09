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Inside the Games: Камила Валиева сдала сомнительный допинг-тест на Олимпиаде

Победившая в командных соревнованиях сборная России по-прежнему не может получить свои золотые медали.

9 февраля, 15:12
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Камила Валиева. Фото © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL

Российская фигуристка Камила Валиева сдала сомнительный допинг-тест во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом пишет Inside the Games.

Что именно за вещество было обнаружено в крови спортсменки, не уточняется, однако именно из-за этого победившая в командном турнире сборная России по-прежнему не может получить золотые медали. Юридические консультации, по данным издания, проходят в связи с тем, что Валиева — в числе "защищённых лиц" в силу своего возраста.

"Допинг" или провокация: За что Россию могут лишить золота Олимпиады в Пекине

"Допинг" или провокация: За что Россию могут лишить золота Олимпиады в Пекине

Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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