"Допинг" или провокация: За что Россию могут лишить золота Олимпиады в Пекине Наша сборная может остаться без одной из двух золотых медалей зимних Игр 9 февраля, 10:30 Команда Сборной России по фигурному катанию. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Олимпийские игры дарят болельщикам очередной громкий скандал. Не успели утихнуть страсти в командном турнире по фигурному катанию, как тут же они вспыхнули с новой силой. Уже сутки победителям не могут вручить их медали, а сегодня стало известно, что причиной этого может быть "допинг" у кого-то из российских фигуристов. Лайф рассказывает, что произошло и какие могут быть последствия всей этой истории.

"Допинг" у наших

Церемония награждения победителей командного турнира должна была состояться ещё вчера. Однако сначала её отложили на два часа, а потом и вовсе перенесли на следующий день. Причины неизвестны. По крайней мере, были неизвестны вчера. Новый день принёс совершенно не радостные эмоции для наших болельщиков, по крайней мере, первая реакция именно такая.

Портал Inside the Games сообщил, что поводом для этого мог стать положительный тест на допинг у одного из российских фигуристов. При этом, кто именно "попался", неизвестно. Только лишь национальная принадлежность ясна, а остальное — загадка. Впрочем, не спешите грустить. Подозревать в допинге именно Россию — привычное дело.

К тому же представитель МОК Марк Адамс сообщил, что Комитет ведёт "юридические консультации" с ISU. То есть церемония не может пройти из-за каких-то деталей, которые нужно уточнить вместе с юристами. Пока вроде бы ничего тревожного. Хотя в целом мало приятного, ибо подозрения начались очень серьёзные.

Не спешат с какими-то выводами и в ISU. Что традиционно — никаких на этот счёт комментариев пока не дают. В Международном союзе конькобежцев (он отвечает за проведение соревнований по фигурному катанию) говорят о слухах.

"Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет", — заявил "Спорт-Экспрессу" вице-президент ISU Александр Лакерник.

Ложкой дёгтя стал и тот факт, что целый ряд новоиспечённых чемпионов не вышел на сегодняшнюю тренировку. На льду появились лишь Виктория Синицина и Никита Кацалапов. А вот Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов тренировку пропустили. Возможно, наши спортсмены просто восстанавливаются, однако теорий тут можно строить приличное количество.

Какие могут быть последствия?

Камила Валиева. Фото © Matthew Stockman / Getty Images

Пока что история скорее замерла на одном месте. После появления порции утренних слухов и "откровений" от Inside the Games никаких новых деталей у скандала не появлялось. При этом и официальных сообщений о проведении церемонии открытия также не было. Молчит МОК, молчит ISU, молчат и в ФФКР. Все замерли.

С одной стороны, не стоит исключать провокацию. К слову, фигурное катание не тот вид спорта, где сильно может помочь допинг. На это в беседе с Лайфом обратила внимание и председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская.

"Это исключено. Это не тот вид спорта, где это [допинг] может быть вообще. Какой допинг? Для чего он нам? Чтобы были более красивые руки или музыкальность?" — заявила Чайковская.

Не стоит исключать и провокации. Формулировка "юридические моменты" не означает того, что наши обязательно употребляли допинг, а организаторы теперь думают, как бы их наказать. Теорий того, что же там именно случилось, может быть масса. В том числе и совершенно для нас не радостных.

Если же всё-таки допинг, то вереница последствий может быть очень длинной и малоприятной для россиян. Прежде всего — лишение золотой медали. Заслуженной и с таким трудом выстраданной. А вот дальнейшие последствия представить даже страшно. В случае подтверждения информации о положительной допинг-пробе Россия может легко зайти на очередной круг жизни без флага, гимна на крупных стартах, а также прочих лишений. Тогда уже у МОК, WADA и всех остальных руки будут просто развязаны для того, чтобы закрыть Россию от мирового спорта.

Сейчас важно одно: не паниковать и ждать официальной информации. Пока рано переживать и строить теории, в том числе и заговора против наших спортсменов.

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