Зависть или просто нельзя: Почему фигуристы Украины проявили неуважение к нашим спортсменам на Олимпиаде в Пекине Очередная выходка представителей Незалежной, которая не могла остаться незамеченной в нашей стране. 6 февраля, 14:40 Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Catherine Ivill

В мире фигурного катания позиции России остаются незыблемы. Как бы с этим ни пытались спорить представители разных стран, но обогнать наших суперзвёзд не получается. Остаётся лишь восхищаться прекрасными прокатами россиян. Правда, находятся и те, кому это сделать не просто сложно, а вовсе невозможно.

Стояли все, кроме украинцев

Очередной феноменальный прокат Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира Олимпиады в Пекине заставил стоять и аплодировать абсолютно всех. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе вновь показывает всему миру, почему именно она — главная фаворитка в борьбе за золото. Наверняка сама Камила расстроилась, что не побила мировой рекорд, зато олимпийский покорён.

Камила Валиева. Фото © Getty Images / Alexander Mysyakin / Anadolu Agency

Сразу же после её выступления со своих мест вскочил весь стадион. Аплодисменты и искреннее восхищение — вот то, что окружало прокат Камилы Валиевой сразу же после его завершения. Однако в стороне от этого праздника решила остаться одна команда. Угадайте кто? Сборная Украины, вы наверняка не ошиблись.

Представители Незалежной просто сидели и смотрели за тем, как Валиева выводит сборную России в лидеры командного турнира. И ладно бы наши двигали на вторую строчку именно представителей Незалежной. Так ведь нет, они далеки от борьбы за медали. Украинцы снова обратили на себя внимание всего мира с достаточно неприятной, если не отвратительной стороны.

Догадок о том, что это было, строить можно бесконечно много. Может, зависть, ибо Валиева сейчас делает то, что далеко не все представители сильного пола могут. А ей всего лишь 15 лет, и это её первая Олимпиада. А может, и просто нельзя как-либо выражать положительные эмоции по поводу выступлений россиян. Ведь все помнят, что украинцам нельзя давать интервью на русском и фотографироваться с россиянами. Наверняка и радоваться за них запрещено. А то дома не поймут.

Хотя находились ведь и те, кто шёл против этого странного течения и говорил на языке, который удобнее, — русском. Причём объясняли это примерно тем же: по-русски просто комфортнее и понятнее.

"Мы можем разговаривать как на украинском, так и на русском и английском, это наш выбор. Просто конкретно у нас очень тяжело получается разговаривать на украинском, и, чтобы люди нас больше понимали, мы разговариваем на русском", — заметил украинский фигурист Артём Даренский.

София Голиченко и Артём Даренский (Украина) во время соревнований. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Он не стал идти по стопам Ивана Шмуратко, который с нашими журналистами решил пообщаться на английском языке. Перформанс получился достаточно странным, но тем не менее это был выбор представителя Незалежной. Против своего Минспорта он решил не идти.

"Настоящая мерзость и позорище"

И это при том, что в России к украинским спортсменам относятся максимально дружественно. И болельщики, и эксперты — никто не против того, чтобы лишний раз представителей Незалежной поддержать. Оттого-то и была эта выходка крайне неожиданной и странной.

"Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаём наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище", — заявил "Спорт-Экспрессу" Алексей Ягудин.

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова была не так эмоциональна в своих заявлениях, а такому поведению украинцев она нашла достаточно простое объяснение.

"Это дурной тон. Ну и пусть сидят рядом и завидуют. Все фигуристы признали феноменальность проката Валиевой, а они — нет. Наверное, могут лучше. Может, их начальники ещё что-то скажут и они начнут кататься лучше Валиевой", — заявила Sport24 Татьяна Тарасова.

Впрочем, удивляться таким "акциям" от украинцев не стоит. Ещё раз вспомните все запреты, с которыми приехали на Олимпиаду в Пекин украинские олимпийцы, и всё станет понятно. Самое главное, чтобы подобные истории никак не влияли на россиян, которые нацелены на золотые медали, и ни на что другое.

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