Спортивные страсти в Пекине: Где и когда смотреть главные соревнования Олимпиады-2022 Соревнования уже начались, а официальная церемония открытия Игр состоится сегодня. 3 февраля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Ближайшие две с лишним недели поклонники спорта со всей планеты будут прикованы к экранам, ибо в Пекине начинаются XXIV зимние Олимпийские игры. Главные старты четырёхлетия пройдут с 4 по 20 февраля и по традиции кого-то осчастливят медалями, а кого-то расстроят досадными поражениями. Лайф рассказывает, где и как российские болельщики смогут следить за всеми событиями Олимпиады.

Кто показывает Олимпиаду?

Болельщики из России за Олимпиадой смогут наблюдать на трёх телеканалах: Первом, "России" и "Матч ТВ". Помимо этого, трансляции будут идти и на официальных порталах этих СМИ, как это было в Токио (тогда на сайте Первого или платформе "Смотрим" можно было наблюдать за целым рядом стартов, которые не шли в прямом телевизионном эфире). Кроме того, трансляции будут идти и на портале "Телеспорт".

Традиционно на Олимпиаде будут работать ведущие журналисты и комментаторы нашей страны. Так, в команду Первого канала вошли Денис Казанский (его можно будет услышать на хоккейных трансляциях), Павел Занозин, Александр Гришин и целый ряд легендарных спортсменов, таких как Алина Загитова, Алексей Ягудин, Игорь Ларионов, Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт.

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Мощный состав и у коллег с ВГТРК. На время Олимпиады именно там можно будет услышать "голос российского биатлона" Дмитрия Губерниева или же полюбившегося многим своими яркими футбольными эфирами Владимира Стогниенко, который на сей раз покажет себя в качестве хоккейного комментатора. Помимо них, в эфире "России" можно будет услышать Ирину Слуцкую, Андрея Николишина, Екатерину Боброву и других.

Отметим, что Первый и ВГТРК по ходу Олимпийских игр поделят между собой трансляции главных и самых популярных видов спорта: хоккея, лыжных гонок, биатлона и фигурного катания. Всё остальное досталось "Матч ТВ" и его тематическим каналам. Впрочем, не стоит думать, что мимо главного спортивного канала страны пройдут яркие трансляции и возможные победы наших спортсменов. Отнюдь.

И если первые старты, которые начались до официального открытия Игр, транслируются на "Матче", то начиная с 4 февраля программа будет очень насыщенной. К слову, церемония открытия Игр — на "России-1" 4 февраля в 15:00 по московскому времени. А вот закрытие — у Первого канала 20 февраля в 15:00 (мск).

Где смотреть главные старты первой недели Олимпийских игр

Уже сейчас телеканалы активно выкатывают программы своих эфиров на ближайшие 10 дней. Дальше, к сожалению, заглянуть не представляется возможным. Тем не менее даже на эти дни можно составить чёткое расписание того, что и где смотреть, дабы не пропустить главные события Олимпиады для нашей страны.

4 февраля

Любителям фигурного катания стоит обращать внимание на расписание эфиров уже с первого дня. Так, в 5 утра по столичному времени Первый начнёт показывать в прямом эфире командный турнир. В первый день короткие программы покажут мужчины, пары и танцевальные дуэты.

5 февраля

Игроки национальной сборной России. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В первый соревновательный день внимание отечественного зрителя к себе будут приковывать биатлон, женский хоккей и лыжные гонки. Лыжные гонки. Женщины, скиатлон (15 км). Начало в 10:45 (здесь и далее время московское). Прямой эфир: "Россия-1"

Биатлон. Смешанная эстафета. Начало в 11:45. Прямой эфир: Первый канал

Хоккей. Женщины. Россия – США. Начало в 16:35. Прямой эфир: "Матч ТВ" Помимо этого, внимание стоит обратить и на смешанную эстафету в шорт-треке (14:00, "Матч ТВ"), а также женскую гонку на 3000 метров в конькобежном спорте (11:30, "Матч ТВ").

6 февраля

В воскресенье наши медальные надежды могут быть связаны с лыжным скиатлоном у мужчин, а также финалом у саночников. Кроме того, посмотреть с утра пораньше стоит и командные соревнования по фигурному катанию. Фигурное катание. Женщины, короткая программа + мужчины, произвольная программа. Начало в 4:30. Прямой эфир: "Россия-1"

Лыжные гонки. Мужчины, скиатлон (30 км). Начало в 9:50. Прямой эфир: Первый канал

Санный спорт. Мужчины, заключительные попытки. Начало в 14:30. Прямой эфир: сайт "Матч ТВ"

7 февраля

Уже в понедельник завершится командный турнир по фигурному катанию. Также нашим болельщикам стоит обратить внимание на биатлон, шорт-трек и вновь — на женский хоккей. Фигурное катание. Командный турнир, произвольные программы. Начало в 4:30. Прямой эфир: Первый канал

Хоккей. Женщины, Россия – Канада. Начало в 7:10. Прямой эфир: "Матч ТВ"

Биатлон. Женщины, индивидуальная гонка (15 км). Начало в 11:30. Прямой эфир: "Россия-1"

8 февраля

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Именно следующий вторник станет самым урожайным днём на всей Олимпиаде. Разыграно будет сразу 10 комплектов наград. Верится, что и наши спортсмены что-нибудь да возьмут. Фигурное катание. Мужчины, короткая программа. Начало в 4:30. Прямой эфир: "Россия-1"

Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Начало в 5:40. Прямой эфир: сайт "Матч ТВ"

Биатлон. Мужчины, индивидуальная гонка (20 км). Начало в 11:25. Прямой эфир: "Россия-1"

Лыжные гонки. Спринт, финальные заезды. Начало в 13:15. Прямой эфир: Первый канал

Хоккей. Женщины, Россия – Финляндия. Начало в 16:10

9 февраля

Главным событием очередного дня Олимпиады станет начало хоккейного турнира, и открывать его будет именно наша сборная. Хоккей. Мужчины, Россия – Швейцария. Начало в 11:40. Прямой эфир: "Россия-1"

Шорт-трек. Мужчины, 1500 метров. Начало в 14:00

10 февраля

Олимпиада-2022 в Пекине. Лыжные гонки. Фото © ТАСС / ZUMA / Vegard GrÃƒËœTt

На арену вернутся лыжники, медали разыграют фигуристы-одиночники, а также болельщикам стоит понаблюдать и за фристайлом. Фигурное катание. Мужчины, произвольная программа. Начало в 4:30. Прямой эфир: "Россия-1"

Лыжные гонки. Женщины, гонка с раздельным стартом (10 км). Начало в 9:45. Прямой эфир: Первый канал

Фристайл. Акробатика, смешанные командные соревнования. Начало в 13:00

11 февраля

Седьмой день соревнований подарит зрителям очередной матч сборной России по хоккею, разборки в биатлонном спринте у женщин и ещё кучу всего интересного. Скелетон. Мужчины, финальные попытки. Начало в 4:30

Хоккей. Мужчины, Россия – Дания. Начало в 6:55. Прямой эфир: Первый канал

Лыжные гонки. Мужчины, гонка с раздельным стартом (15 км). Прямой эфир: "Россия-1"

Биатлон. Женщины, спринт (7,5 км). Прямой эфир: Первый канал

12 февраля

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Насыщенной будет программа и на самом экваторе Олимпийских игр. Вновь внимание к хоккею, лыжам и биатлону. Лыжные гонки. Женщины, эстафета (4х5 км). Начало в 10:25. Прямой эфир: "Россия-1"

Биатлон. Мужчины, спринт (10 км). Начало в 11:45. Прямой эфир: Первый канал

Фигурное катание. Танцевальные дуэты, ритм-танец. Начало в 14:00. Прямой эфир: Первый канал

Скелетон. Женщины, финальные попытки. Начало в 15:20

Хоккей. Мужчины, Россия – Чехия. Начало в 16:00. Прямой эфир: "Россия-1"

13 февраля

За неделю до закрытия Игр программа будет не самой насыщенной, тем не менее будет на что посмотреть. Лыжные гонки. Мужчины, эстафета (4х10 км). Начало в 9:45. Прямой эфир: Первый канал

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования (12,5 км). Начало в 13:40. Прямой эфир: "Россия-1"

Шорт-трек. Мужчины (500 м), женщины (эстафета). Начало в 14:00

Конькобежный спорт. Женщины (500 м). Начало в 16:00

Отметим, что дальнейшее расписание трансляций мы также опубликуем для вас в следующих материалах Лайфа. Самое главное, не забывать болеть за наших спортсменов, которые сделают всё для того, чтобы порадовать зрителей со всей России!

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