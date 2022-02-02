Обилие презервативов, но запрет на контакты: В каких условиях будут жить участники Олимпиады-2022 Участники Игр уже успели осмотреть местность, попробовать еду и найти "минусы" в местах своего пребывания на ближайшие недели. 1 февраля, 21:40 Интерьер квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © ТАСС / Mark Schiefelbein

Главное событие в мире спорта — Олимпийские игры в Пекине — неумолимо мчится к своему старту. Спортсмены приезжают в Китай и добираются до Олимпийской деревни, где будут жить в ближайшие недели. И даже несмотря на то, что Олимпиада — главное событие четырёхлетия, в организации столь крупного мероприятия не всё проходит гладко. Рассказываем, в каких условиях будут жить спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Удобные комнаты и роботы

Первое, на что стараются обратить внимание участники Игр, — кровати. Олимпиада в Токио приучила к тому, что даже этот предмет мебели может вызвать настоящий ажиотаж. Легендарные картонные "антисекс-кровати" мы запомним надолго. В Пекине же такого нет. Там всё совсем наоборот. В эфире "Матч ТВ" биатлонистки Светлана Миронова и Кристина Резцова показали всем, что с виду обычные спальные места на самом деле получились очень даже высокотехнологичными.

Вообще, комната каждого спортсмена, как заявили в оргкомитете Игр, оснащена независимой системой кондиционирования, которая может не только непрерывно снабжать свежим воздухом, но и блокировать циркуляцию воздуха между помещениями. Это крайне важно во время пандемии коронавируса. В целом же комнаты получились достаточно удобными. Так, член сборной России по шорт-треку Екатерина Ефременкова устроила небольшой рум-тур для всех болельщиков.

Внутренний вид квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / VCG

Внутри одного номера (будем называть это так) находится сразу четыре комнаты: три жилые и одна общая. В каждой жилой комнате по две кровати. Помимо них: шкафы, вешалки для формы и одежды и всё необходимое для комфортного обитания. Кроме того, спортсменам дали в подарок специальные гигиенические наборы, где можно встретить и стиральный порошок, и зубную щётку с пастой, и многое другое.

Внутренний вид квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / VCG

Внутренний вид квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / VCG

Есть и ещё один любопытный момент. Спортсменам в каждом номере оставили приличное количество презервативов. Однако ковидные времена требуют отчаянных мер: спортсменам нельзя контактировать друг с другом. Особенно с целью таких утех. Поэтому контрацептивы из Пекина, вероятнее всего, улетят по разным странам мира просто в качестве сувениров.

— Очень уютно и комфортно, а главное, что тепло, и нам тут очень нравится, — заметила Ефременкова.

Вообще, радует не только уровень комфорта, но и то, что Олимпиада получается крайне технологичной. Так, одним из символов этих Игр могут стать... роботы. Да-да. На Играх в Пекине они делают чуть ли не всё, что раньше поручали людям. Помыть полы — пожалуйста, заниматься курьерской доставкой — легко, привозить еду журналистам и гостям — проще простого. Даже следить за тем, чтобы никто без маски не зашёл. Всё это делают роботы.

Холод в номерах и дорогая еда

Прежде чем рассказать о непростых условиях, с которыми столкнулись, например, биатлонисты, важно заметить, что у Олимпийской деревни есть три кластера. Один из них горный, где погода вечерами и особенно ночами не самая тёплая, скажем мягко. И вот тут-то организаторы Олимпиады немного оплошали.

Так, один из лучших биатлонистов планеты — швед Себастьян Самуэльссон — пожаловался на то, что он мёрзнет. Но не на улице, а внутри собственного номера. С похожей проблемой позже столкнулись и россияне. Кажется, что уж наши-то ко всему привыкли, однако пекинские морозы (около -20 градусов) и представителям России доставили хлопоты.

Но здесь организаторы Олимпиады нашли выход из ситуации. Они предоставили спортсменам обогреватели, причём в достаточном количестве. Как позднее заметил замруководителя нашей команды в кластере Джанджакоу Сергей Косилов, проблема была решена.

— Мы заказали обогреватели, ими снабдили все номера. Если эти обогреватели не справлялись со своими задачами, мы заказывали ещё дополнительные. Поэтому на сегодняшний день мы с этой задачей справились, — заметил Косилов.

Немаловажно и питание. Так, наш конькобежец Денис Айрапетян провёл для всех болельщиков тур по олимпийской столовой. По его словам, питание в Пекине — вкусное, хорошее и максимально разнообразное. Даже азиатская специфика во вкусах не так сильно бросалась в глаза. Что приятно может порадовать: в столовых учитывают всевозможные пожелания и диеты спортсменов, в том числе и религиозные аспекты.

Спортсмены готовятся заказать еду в ресторане в деревне зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / POOL / Wang Zhao

Автоматизированные серверы раздают еду в умной столовой в Главном медиацентре Зимних Олимпийских игр 2022 года 25 января 2022 года в Пекине, Китай. В умном ресторане используется более десяти интеллектуальных устройств общественного питания, разработанных независимо, что позволяет свести к минимуму контакты с людьми в контексте профилактики и борьбы с эпидемиями. Фото © Getty Images / He Penglei / China News Service

Но если спортсменам везёт, то вот журналисты не устают жаловаться на несколько моментов. Это и скудный выбор, и высокие цены, которые порой могут поразить. Так, по информации "Матч ТВ", в столовой главного пресс-центра можно отведать булочку, которая стоит почти 400 рублей. Особенно грустная ситуация в местном магазине, где чаще на глаза попадаются пустые полки, нежели какие-то лакомства.

"Условия, приближенные к тюремным"

Конечно же, нельзя обойти стороной и суровые коронавирусные ограничения. По сути, спортсмены существуют в условиях пузыря, без возможности покидать его. Особенно это актуально на фоне того, что Пекин уже который день видит рекордные цифры по заболеваемости коронавирусом.

Разумеется, что в таких условиях Олимпиада из праздника превращается в набор соревнований. Спортсмены должны, по сути, жить по одному и тому же сценарию, без возможности хоть как-то понять, где они находятся и что из себя представляет Пекин.

— У меня точно нет ощущения, что нас ждёт Олимпиада, хотя это во все времена был большой праздник для спортсменов всех стран. Ковид-протокол очень жёсткий. Вообще ни с кем нельзя пересекаться и общаться из других команд. Всё жёстко: нас ждут условия, приближенные к тюремным. Отель — трасса — отель, только такой распорядок нас ожидает, — цитирует "Чемпионат" тренера сборной России по сноуборду Дениса Салагаева.

Общий вид деревни зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / POOL / Wang Zhao

Впрочем, таковы новые реалии коронавирусных времён. Нечто похожее было и на Олимпийских играх в Токио. Особенно важно соблюдать эти меры с учётом того, что количество заболевших коронавирусом спортсменов растёт каждый день. И риск заразиться есть у каждого.

В остальном спортсмены продолжают тренироваться днями напролёт и готовиться к важным стартам. Олимпиада стремительно приближается и готовится баловать нас новыми победами и чудесными сюжетами. Ждём 4 февраля!

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