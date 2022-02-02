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Обилие презервативов, но запрет на контакты: В каких условиях будут жить участники Олимпиады-2022

Участники Игр уже успели осмотреть местность, попробовать еду и найти "минусы" в местах своего пребывания на ближайшие недели.

1 февраля, 21:40
<p>Интерьер квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © ТАСС / Mark Schiefelbein</p>

Интерьер квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © ТАСС / Mark Schiefelbein

Главное событие в мире спорта — Олимпийские игры в Пекине — неумолимо мчится к своему старту. Спортсмены приезжают в Китай и добираются до Олимпийской деревни, где будут жить в ближайшие недели. И даже несмотря на то, что Олимпиада — главное событие четырёхлетия, в организации столь крупного мероприятия не всё проходит гладко. Рассказываем, в каких условиях будут жить спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Удобные комнаты и роботы

Первое, на что стараются обратить внимание участники Игр, — кровати. Олимпиада в Токио приучила к тому, что даже этот предмет мебели может вызвать настоящий ажиотаж. Легендарные картонные "антисекс-кровати" мы запомним надолго. В Пекине же такого нет. Там всё совсем наоборот. В эфире "Матч ТВ" биатлонистки Светлана Миронова и Кристина Резцова показали всем, что с виду обычные спальные места на самом деле получились очень даже высокотехнологичными.

Вообще, комната каждого спортсмена, как заявили в оргкомитете Игр, оснащена независимой системой кондиционирования, которая может не только непрерывно снабжать свежим воздухом, но и блокировать циркуляцию воздуха между помещениями. Это крайне важно во время пандемии коронавируса. В целом же комнаты получились достаточно удобными. Так, член сборной России по шорт-треку Екатерина Ефременкова устроила небольшой рум-тур для всех болельщиков.

Внутренний вид квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / VCG

Внутренний вид квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / VCG

Внутри одного номера (будем называть это так) находится сразу четыре комнаты: три жилые и одна общая. В каждой жилой комнате по две кровати. Помимо них: шкафы, вешалки для формы и одежды и всё необходимое для комфортного обитания. Кроме того, спортсменам дали в подарок специальные гигиенические наборы, где можно встретить и стиральный порошок, и зубную щётку с пастой, и многое другое.

Внутренний вид квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / VCG

Внутренний вид квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / VCG

Внутренний вид квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / VCG

Внутренний вид квартиры спортсменов в пекинской Олимпийской деревне. Пекин, Китай. Фото © Getty Images / VCG

Есть и ещё один любопытный момент. Спортсменам в каждом номере оставили приличное количество презервативов. Однако ковидные времена требуют отчаянных мер: спортсменам нельзя контактировать друг с другом. Особенно с целью таких утех. Поэтому контрацептивы из Пекина, вероятнее всего, улетят по разным странам мира просто в качестве сувениров.

Очень уютно и комфортно, а главное, что тепло, и нам тут очень нравится, — заметила Ефременкова.

Вообще, радует не только уровень комфорта, но и то, что Олимпиада получается крайне технологичной. Так, одним из символов этих Игр могут стать... роботы. Да-да. На Играх в Пекине они делают чуть ли не всё, что раньше поручали людям. Помыть полы — пожалуйста, заниматься курьерской доставкой — легко, привозить еду журналистам и гостям — проще простого. Даже следить за тем, чтобы никто без маски не зашёл. Всё это делают роботы.

"Это ерунда": Как украинским спортсменам запретили говорить по-русски и делать фото с россиянами на Олимпиаде в Пекине

"Это ерунда": Как украинским спортсменам запретили говорить по-русски и делать фото с россиянами на Олимпиаде в Пекине

Холод в номерах и дорогая еда

Прежде чем рассказать о непростых условиях, с которыми столкнулись, например, биатлонисты, важно заметить, что у Олимпийской деревни есть три кластера. Один из них горный, где погода вечерами и особенно ночами не самая тёплая, скажем мягко. И вот тут-то организаторы Олимпиады немного оплошали.

Так, один из лучших биатлонистов планеты — швед Себастьян Самуэльссон — пожаловался на то, что он мёрзнет. Но не на улице, а внутри собственного номера. С похожей проблемой позже столкнулись и россияне. Кажется, что уж наши-то ко всему привыкли, однако пекинские морозы (около -20 градусов) и представителям России доставили хлопоты.

Но здесь организаторы Олимпиады нашли выход из ситуации. Они предоставили спортсменам обогреватели, причём в достаточном количестве. Как позднее заметил замруководителя нашей команды в кластере Джанджакоу Сергей Косилов, проблема была решена.

Мы заказали обогреватели, ими снабдили все номера. Если эти обогреватели не справлялись со своими задачами, мы заказывали ещё дополнительные. Поэтому на сегодняшний день мы с этой задачей справились, — заметил Косилов.

Немаловажно и питание. Так, наш конькобежец Денис Айрапетян провёл для всех болельщиков тур по олимпийской столовой. По его словам, питание в Пекине — вкусное, хорошее и максимально разнообразное. Даже азиатская специфика во вкусах не так сильно бросалась в глаза. Что приятно может порадовать: в столовых учитывают всевозможные пожелания и диеты спортсменов, в том числе и религиозные аспекты.

Спортсмены готовятся заказать еду в ресторане в деревне зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / POOL / Wang Zhao

Спортсмены готовятся заказать еду в ресторане в деревне зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / POOL / Wang Zhao

Автоматизированные серверы раздают еду в умной столовой в Главном медиацентре Зимних Олимпийских игр 2022 года 25 января 2022 года в Пекине, Китай. В умном ресторане используется более десяти интеллектуальных устройств общественного питания, разработанных независимо, что позволяет свести к минимуму контакты с людьми в контексте профилактики и борьбы с эпидемиями. Фото © Getty Images / He Penglei / China News Service

Автоматизированные серверы раздают еду в умной столовой в Главном медиацентре Зимних Олимпийских игр 2022 года 25 января 2022 года в Пекине, Китай. В умном ресторане используется более десяти интеллектуальных устройств общественного питания, разработанных независимо, что позволяет свести к минимуму контакты с людьми в контексте профилактики и борьбы с эпидемиями. Фото © Getty Images / He Penglei / China News Service

Но если спортсменам везёт, то вот журналисты не устают жаловаться на несколько моментов. Это и скудный выбор, и высокие цены, которые порой могут поразить. Так, по информации "Матч ТВ", в столовой главного пресс-центра можно отведать булочку, которая стоит почти 400 рублей. Особенно грустная ситуация в местном магазине, где чаще на глаза попадаются пустые полки, нежели какие-то лакомства.

"Омикрон" выкашивает наших: Какие потери от ковида понесла сборная России перед Олимпиадой в Пекине

"Омикрон" выкашивает наших: Какие потери от ковида понесла сборная России перед Олимпиадой в Пекине

"Условия, приближенные к тюремным"

Конечно же, нельзя обойти стороной и суровые коронавирусные ограничения. По сути, спортсмены существуют в условиях пузыря, без возможности покидать его. Особенно это актуально на фоне того, что Пекин уже который день видит рекордные цифры по заболеваемости коронавирусом.

Разумеется, что в таких условиях Олимпиада из праздника превращается в набор соревнований. Спортсмены должны, по сути, жить по одному и тому же сценарию, без возможности хоть как-то понять, где они находятся и что из себя представляет Пекин.

У меня точно нет ощущения, что нас ждёт Олимпиада, хотя это во все времена был большой праздник для спортсменов всех стран. Ковид-протокол очень жёсткий. Вообще ни с кем нельзя пересекаться и общаться из других команд. Всё жёстко: нас ждут условия, приближенные к тюремным. Отель — трасса — отель, только такой распорядок нас ожидает, — цитирует "Чемпионат" тренера сборной России по сноуборду Дениса Салагаева.

Общий вид деревни зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / POOL / Wang Zhao

Общий вид деревни зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Китай. Фото © Getty Images / POOL / Wang Zhao

Впрочем, таковы новые реалии коронавирусных времён. Нечто похожее было и на Олимпийских играх в Токио. Особенно важно соблюдать эти меры с учётом того, что количество заболевших коронавирусом спортсменов растёт каждый день. И риск заразиться есть у каждого.

В остальном спортсмены продолжают тренироваться днями напролёт и готовиться к важным стартам. Олимпиада стремительно приближается и готовится баловать нас новыми победами и чудесными сюжетами. Ждём 4 февраля!

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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