"Омикрон" выкашивает наших: Какие потери от ковида понесла сборная России перед Олимпиадой в Пекине Проблемы у биатлонной команды, заражение в хоккейной сборной и у скелетонистов — вот лишь неполный список сложностей, с которыми столкнулась олимпийская дружина за неделю до старта Игр 27 января, 11:47 Михаил Коляда и Никита Трегубов. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Vladimir Pesnya / Epsilon / Dean Mouhtaropoulos

Штамм "омикрон" уже прочно вошёл в жизнь всей планеты, продолжая вносить свои коррективы в планы миллиардов людей. Естественно предположить, что ковид не обойдёт стороной и крупнейшее событие ближайших недель — Олимпийские игры в Пекине. К большому сожалению, он успел задеть и нашу сборную, которая за неделю до старта несёт первые потери. Лайф рассказывает о тех, кто столкнулся с большими трудностями перед Пекином.

Никита Трегубов (скелетон), Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко (бобслей)

Здесь, отметим сразу, у истории ещё может быть счастливый финал. Никита Трегубов — одна из наших надежд на медали. У него на сегодняшний день лучшее время среди всех наших скелетонистов на олимпийской трассе. В 2018 году он был настоящим героем, когда, оставшись абсолютно один, без тренеров и хоть какой-нибудь поддержки на месте, взял серебро Игр в Пхёнчхане, где МОК вводил против нас какие-то запредельные санкции.

Скелетонист Никита Трегубов. Фото © ТАСС / AP / Matthias Schrader

Теперь новая напасть — положительный тест на коронавирус. Его он сдал во время предолимпийского сбора команды по бобслею и скелетону в Сочи. Вместе с Никитой в число заболевших попали бобслеисты Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко. Потери достаточно серьёзные, будем честны. Однако в этой истории многих смутил совершенно другой факт. Вот что рассказал сам Трегубов о том, с чем ему пришлось столкнуться дальше.

— Мы с Алексеем (Пушкарёвым. — Прим. Лайфа) сняли квартиры в Сочи, каждый отдельно. Сами сдаём тесты. И квартиры, и тесты — всё за свой счёт. Один раз мы сдавали тест от ФМБА, он был положительный. После этого мы уже сами сдаём тесты. Боремся с Алексеем до конца, — заявил Трегубов.

То есть спортсменам приходится за свой счёт сдавать тесты и самостоятельно снимать себе жильё в Сочи, что тоже не самое дешёвое удовольствие. Теперь же у Трегубова надежда только на скорейшее выздоровление. В этом случае он сможет поехать в Пекин.

Пилот Александр Касьянов из России соревнуется с Алексеем Пушкарёвым, Василием Кондратенко и Алексеем Зайцевым на первом этапе чемпионата мира IBSF Bob & Skeleton 2017 на Deutsche Post Eisarena Koenigssee 25 февраля 2017 года в Кёнигзее, Германия. Фото © Getty Images / Alexander Hassenstein / Bongarts

Михаил Коляда (фигурное катание)

А вот кто точно мимо Пекина, так это Михаил Коляда. Лидер отечественного фигурного катания последних лет пропустил чемпионат Европы в Таллине и готовился к тому, чтобы отправиться на Олимпиаду. Когда объявили состав сборной, ни у кого и в мыслях не было задаваться вопросом, почему туда попал Коляда. Он вряд ли поборолся бы за медали, но серьёзную конкуренцию навязал бы точно.

Михаил Коляда во время выступления. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Однако положительный тест на коронавирус разрушил все планы Коляды на участие в пекинской Олимпиаде. Теперь ученику Алексея Мишина предстоит восстанавливаться и готовиться к чемпионату мира во французском Монпелье.

— Ты очень талантливый человек! Я желаю тебе лишь одного: не оглядываясь, продолжать идти вперёд! Тебя ждёт ещё много вызовов и побед, а я всегда тебя поддержу. Как и все болельщики, я благодарен тебе за радость тех побед, которые ты уже нам подарил, а впереди чемпионат мира! — написал хореограф Илья Авербух в поддержку Коляды.

Вместо Михаила Коляды на Олимпийские игры поедет Евгений Семененко, который не лучшим образом выступил в Таллине и получил неплохую возможность реабилитироваться за это. Потеря лидера значит немало. Если в индивидуальных соревнованиях на медаль нам надеяться сложно, то вот в командном турнире Коляда мог бы прилично усилить сборную России.

Фигурист Евгений Семененко. Фото © Getty Images / International Skating Union / International Skating Union

Тревожно за наших фигуристов становится и в связи с положительным тестом на коронавирус Егора Базина. Сразу отметим, что Базин — лишь запасной, но при этом находившийся на сборе команды в Красноярске. О новых случаях пока ничего не известно. Дай Бог, чтобы их удалось избежать.

Артём Анисимов (хоккей)

Свои потери несёт и хоккейная сборная страны. Эпидемия в КХЛ поставила на паузу регулярный чемпионат, существенно усложнив подготовку к Олимпиаде главной команды страны. Проблем добавлял и ковид у Алексея Жамнова — главного тренера нашей сборной. Однако уже и Жамнов в строю, и команда активно готовится защищать статус чемпионов Олимпиады.

Артём Анисимов. Фото © ТАСС / Mike Wulf

Неприятностью стал положительный тест Артёма Анисимова — наверное, самого опытного игрока этой команды. Форвард "Локомотива" был моментально переведён из числа игроков основного состава в запас. Вместо него теперь в национальной команде будет Владимир Ткачёв.

— Артём Анисимов, к сожалению, пока не присоединился к команде на сборах. Он чувствует себя хорошо, тренируется по индивидуальному графику, но после отрицательных тестов его вчерашний тест показал положительный результат. У Артёма ещё есть шансы поехать с командой в Пекин, он ежедневно сдаёт необходимые анализы, надеемся, что следующие тесты вновь будут отрицательными, — говорится в официальном сообщении ФХР.

Помимо этого в СМИ появляется информация и об отсутствии в составе национальной команды ещё двоих игроков: Кирилла Марченко и Сергея Плотникова. В Новогорске они пока так и не появились, а о состоянии их здоровья ничего не известно, но догадок можно строить на этот счёт массу.

Проблемы у сборной по биатлону

Утром 27 января тревожные новости начали приходить из биатлонной команды. Улететь днём ранее с первой партией наших спортсменов не смогло сразу пять человек. В их числе биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также старший тренер женской команды Михаил Шашилов. Куда более печальной выглядела новость о том, что положительный тест на коронавирус сдал руководитель нашей сервис-бригады Александр Печерский.

Кубок мира по биатлону в Антхольце. Женщины. Эстафета 4х6 км. Слева направо: Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Валерия Васнецова (Россия, серебро). Фото © ТАСС / AP / Matthias Schrader

Паниковать рано. Шашилов, Казакевич и Васнецова могут догнать остальную команду уже сегодня. Главное — решить все вопросы с документами, и можно смело лететь в Пекин. Основной вопрос сейчас заключается в другом: как же оформлялись те самые разрешения на въезд в Пекин, с которыми у нас имеются проблемы, и почему спортсмены узнали об этом только в аэропорту? Кто ответит на этот вопрос — СБР или сами пострадавшие — покажет время. А может, и никто не ответит.

— В настоящее время ситуация по организации вылета четырёх членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации. Вчера спортсменки и члены команды были оперативно доставлены на федеральную базу в Новогорск. Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закреплённом за командой. После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня, — говорится в сообщении Минспорта РФ.

В любом случае огорчает тот факт, что уже до Игр нашим биатлонисткам придётся как-то менять свой план тренировок и совсем по-другому входить в этот олимпийский цикл. Будем надеяться, что на результатах это не отразится.

Лыжная сборная Норвегии

Но не только наша сборная столкнулась с большими проблемами. Вот, к примеру, сборная Норвегии по лыжным гонкам. Главный фаворит Олимпийских игр. В любой гонке как у мужчин, так и у женщин скандинавы надеются на золото, не меньше. Однако их перспективы теперь под очень большой угрозой. Всё, как обычно в последнее время, из-за коронавируса.

Так, положительные тесты сдали лыжницы Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво, а также ковид нашли у тренера мужской сборной Норвегии Арильда Монсена. Кстати, лидер мировых лыж и главный соперник Александра Большунова — Йоханнес Клебо — в числе контактных. Пока что норвежцы просто отложили на пару дней вылет своей команды, но уже сейчас понятно, что для главных фаворитов Олимпиады вся эта история не кончится ничем хорошим.

Спортсменки из Норвегии Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг (слева направо). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Возвращаясь к россиянам — впереди у наших спортсменов ещё не один перелёт в Пекин. Команды по разным видам спорта потихоньку будут прибывать в Китай, чтобы готовиться к Играм и привыкать к местным условиям. Главное, чтобы эти перелёты не принесли с собой ничего плохого. Ибо потерь уже немало, а каждая новая может ещё сильнее ударить по перспективам нашей команды.

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