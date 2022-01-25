Стрельба, стабильность, результаты: Пять вопросов к сборной России по биатлону перед Олимпиадой в Пекине Количество наград, которые берут наши стреляющие лыжники, приятно радует, однако перед Играми остаётся несколько тревожных моментов. 25 января, 11:17 Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кристина Резцова. Фото © ТАСС / ЕРА / FREDRIK SANDBERG / dpa / Sven Hoppe / Красильников Станислав

Российский биатлон начинает приятно радовать своих поклонников. Наши спортсмены берут награды на этапах Кубка мира, демонстрируя мощь и силу. И это за несколько недель до начала Олимпиады в Пекине. Тем не менее предолимпийский отрезок сезона оставил немало вопросов у болельщиков и экспертов.

Где стабильность?

Предугадать заранее, хотя бы приблизительно, на каком месте закончат гонку наши биатлонисты, просто невозможно. Вот два ярких примера: Антон Бабиков и вся женская команда в индивидуальных гонках. Могли ли болельщики представить, что не попавший в олимпийскую команду Бабиков станет победителем забега на 20 километров? После этого уфимец будет главным ньюсмейкером ближайших дней.

Или же женская гонка. Ульяна Нигматуллина там была единственным светлым пятном, заняв десятое место. А вот отыскать в протоколе Ирину Казакевич или же Валерию Васнецову не так-то и просто. Придётся действительно потрудиться, чтобы найти, на какой они строчке в финишном табеле о рангах.

Проходит буквально день. Бабиков становится десятым в масс-старте, но вместо нуля на огневых рубежах он делает четыре промаха. Где, спрашивается, стабильность? А вот Казакевич и Васнецова вместе с женской сборной берут серебро в эстафете. И снова вопрос: где стабильность? И главное — а что будет в Пекине? В какой форме будут россияне после двухнедельной паузы, перелёта и адаптации?

Где стрельба?

Поклонники российских биатлонистов давно привыкли к тому, что если у наших спортсменов не очень получается ходом, то компенсирует это стрельба. Есть много примеров, когда мы показывали хорошие результаты только за счёт чистой и уверенной стрельбы. Последний из таких — Антон Бабиков.

В Антхольце что-то просто сломалось. Российские биатлонисты позволяли себе промахиваться столько, что описать сложно. Три штрафных круга в эстафете Ирины Казакевич, штрафной круг на последнем этапе мужской эстафеты Эдуарда Латыпова, промахи Александра Логинова — причём как в эстафете, так и в личных гонках. Всё это совсем не радует перед стартом Олимпиады.

"Обидно, что неудачно провёл свой этап. Я хотел бы извиниться за это. Но лучше сейчас ошибиться, чем на Олимпиаде. Мысли перед Пекином? Я пока об этом не думаю, но очень надеюсь, что там всё будет хорошо", — говорил РИА "Новости" после эстафеты Александр Логинов.

В какой форме Латыпов?

Лидер российского биатлона Эдуард Латыпов наконец-таки восстановился от коронавируса и вернулся в состав команды. В Италии на Кубке мира он провёл две гонки, которые совершенно не дали ответа на вопрос, готов ли он сейчас к Пекину. Пока ясно одно: у Эдуарда после коронавируса не всё в порядке со стрельбой, с этим точно надо что-то делать.

Ходом же Латыпов приходит в себя — это факт. Только вспомните, как на последнем круге эстафеты он растерзал соперников из Германии и Франции. Правда, давайте взглянем на его оппонентов: Лукас Фрацшер и Эрик Перро явно не биатлеты топ-уровня. Впрочем, то, что Латыпов сумел их не просто догнать, но и уверенно обогнать, не может не радовать.

Нужен ли Антон Бабиков на Олимпиаде?

Главный вопрос, который биатлонная общественность задавала последнюю неделю, звучал именно так. Бабиков неожиданно для всех выиграл индивидуальную гонку, чем серьёзно озадачил, как казалось, тренерский штаб сборной страны. После гонки он в интервью "Матч ТВ" говорил о "раздражителе", но не стал добавлять конкретики.

Результаты Бабикова и правда впечатляют. На Кубке мира он всего лишь раз в этом сезоне вылетел за пределы десятки. Случилось это в самой важной гонке, когда решалась судьба нашей квоты на Олимпиаду. Там Бабиков был лишь 71-м. В Антхольце уроженец Уфы был очень даже хорош. Но давайте вернёмся к словам о "раздражителе". Здесь можно лишь строить догадки, кто именно был в этом качестве. То ли тренерский штаб, то ли Эдуард Латыпов, который, несмотря на перенесённый ковид, поедет на Олимпиаду.

"Между нами (членами сборной. — Прим. Лайфа) нет конфликта, но нам не хватает более дружеской атмосферы, чтобы мы могли сесть и поговорить без "предъяв". Не хватает дружеского отношения", — заявил Бабиков в эфире "Матч ТВ".

Реакция на эти слова появилась чуть позже. Даниил Серохвостов, к примеру, заявил, что был в шоке от таких слов Бабикова. Кажется, что именно Бабиков сейчас словно оторван от национальной команды, а не кто-либо другой. Хотя в целом складывается ощущение, что наша сборная наконец-то стала командой.

Понятно, что Бабиков и Олимпиада вместе не сойдутся, если только не случится ничего критичного. Нужен ли он там сейчас? Спорный вопрос. Возможно, хороший и крепкий стрелок не помешает в индивидуальной гонке, где гораздо важнее не промахнуться, нежели выдать максимально высокий результат на лыжне. Однако важен и климат в команде, если Бабиков сейчас стоит особняком, то, может, и не стоит...

Готовы ли мы соревноваться с топ-спортсменами?

А вот и ключевой вопрос: можем ли мы сейчас быть реальными конкурентами лидерам мирового биатлона? Давайте вернёмся к памятной мужской эстафете, где Латыпов после штрафного круга на последнем этапе разорвал соперников. Поднимемся на строчку выше и увидим, что победила сборная Норвегии в своём сильнейшем составе. И никаких шансов никому скандинавы не оставили.

К таким норвежцам мы были просто не готовы. И будем ли в Пекине? Есть сомнения. Французы в своём сильнейшем составе тоже с большой вероятностью шансов нашим не оставят, особенно с учётом того, что Кантен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен — лидеры мирового биатлона в этом сезоне. Впрочем, за мужчин мы гораздо спокойнее, нежели за женщин.

Там очевидных проблем гораздо больше. Кристина Резцова, пожалуй, единственная прямо сейчас может претендовать на медали в личных гонках. При определённых обстоятельствах заскочить в награды или непосредственную близость к ним может и Ульяна Нигматуллина, способная выдавать мощный последний круг. А вот по Васнецовой, Казакевич и Мироновой вопросов очень много. Особенно по последней, которую мы очень давно не видели в гонках.

Главные надежды на медали у сборной России в эстафетах (две классические и смешанная), а также, возможно, в личных гонках. Удивительное дело, но ожидать мы можем как россыпь медалей самого разного достоинства, так и их полное отсутствие. Верить хочется в первое.

Авторы Шамиль Гаджиев