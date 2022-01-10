Старые звёзды лыжни не испортят: В российском биатлоне забрезжила надежды на олимпийские медали в Пекине Зажечь на этапе Кубка мира в Оберхофе сумели не только признанные лидеры национальной команды, но и те, кто не выступал в элите мирового биатлона уже несколько лет 9 января, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС/Михаил Терещенко, AP/Darko Bandic, Станислав Красильников

Очередной этап Кубка мира по биатлону приятно порадовал отечественных поклонников одного из главных и любимых зимних видов спорта. Победы Александра Логинова и нашей одиночной смешанной эстафеты добавляют оптимизма перед скорым стартом Олимпиады в Пекине. Радует и то, что в сборную вернулись те, кто ещё недавно хотел завершить карьеру. Лайф рассказывает о тех, чьи результаты в Оберхофе заставляют радоваться фанатов.

Александр Логинов

Фото © ТАСС/AP/Darko Bandic

Казалось, что появление в сборной России Эдуарда Латыпова навсегда оставило в стороне Александра Логинова. Его результаты в последнее время были совсем не высокими, да и сам спортсмен прекрасно понимал, что стал лишь вторым номером. Отсутствие Латыпова в Оберхофе поначалу очень печалило. Казалось, что сборная потеряла не просто лидера, но и надежду на хорошие результаты.

Однако в первой же гонке Александр Логинов взялся за дело так, как в лучшие годы своей славной карьеры. Победа в спринте вкупе с хорошим лыжным ходом добавила оптимизма перед Пекином. Хороший темп Логинов взял и в гонке преследования. Уже на первом круге он начал наращивать преимущество, которое было и без того неплохим. Огорчают промахи на стойке, которые не позволили нашему биатлонисту бороться за второе золото Оберхофа.

"Не думаю, что поторопился на рубеже. Здесь совокупность факторов. Конечно, ветер, конечно, снег. Проблема была в том, что после первого рубежа упали очки и на затяжных спусках болели глаза. Но всё это лирика. Надо справляться с этим", — заявил Логинов после гонки в эфире "Матч ТВ".

Понятно, что все победы и провалы сейчас рассматриваются через призму Пекина. Логинов, похоже, набрал очень хорошую форму. А вот в каком состоянии к Олимпиаде будет Эдуард Латыпов — загадка, ибо, как отразится на его форме ковид, сейчас не знает никто. Потому у Логинова есть все шансы стать не только лидером сборной, но и олимпийским чемпионом.

Антон Бабиков

Фото © ТАСС/Михаил Терещенко

Уроженец Уфы по стартам на Кубке мира успел прилично соскучиться. Давайте вернёмся на пару лет назад — в те времена, когда Антон Бабиков был одной из надежд и даже лидеров сборной вслед за Антоном Шипулиным. У болельщиков свежи в головах его победы на этапах Кубка мира в Эстерсунде в 2016 году или золото чемпионата мира 2017 года.

Последним успешным для Бабикова стал сезон 2017/2018. После него запомнились скандал со странным отстранением от участия в Кубке мира и дальнейшие не самые удачные отборы. Каково было удивление болельщиков, когда в новом году Бабиков снова оказался в числе участников Кубка мира. Возвращение получилось громким.

Сначала неожиданное шестое место в спринте, где его спасла чистая стрельба, а затем победа в одиночной смешанной эстафете. Безусловно, об успехе не шла бы речь, если бы не феноменальная форма Кристины Резцовой, но и заслуг Бабикова уменьшать не стоит. Третья гонка — и снова достойный результат: десятое место в пасьюте. Кажется, такого возвращения не ждал никто, кроме самого уфимца. К слову, получится ли попасть на Олимпиаду — вопрос интересный.

Максим Цветков

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Наверняка найдутся те поклонники биатлона, которые уже и забыть успели фамилию Максима Цветкова. Его не было на Кубке мира три года. Последний раз на старт он выходил в 2019 году: тогда ещё никто не знал про ковид, Станислав Черчесов тренировал сборную по футболу, а Эдуард Латыпов был далёк от национальной команды.

В карьере Цветкова, равно как и у Бабикова, был фантастический сезон 2016/2017, где они вместе убегали от великого Мартена Фуркада и брали золото чемпионата мира в эстафете. Но всё это было давно. Три года назад у Цветкова начались проблемы со здоровьем и попытки покопаться в себе, дабы понять, что к чему. За это время он был близок даже к тому, чтобы закончить карьеру, но всё же оставил это решение. Хотя и проблемы со здоровьем после сборов в Чили, и ряд болезней — всё вело к этому.

"Семья — супруга и родители — помогали мне не потерять мотивацию. Самым сложным был не этот год (2021-й. — Прим. Лайфа), а прошлый. В этом году я уже находился в команде Санкт-Петербурга, где чувствовалась поддержка тренера", — говорил Цветков в прошлогоднем интервью ТАСС.

Возвращение Цветкова — настоящее новогоднее чудо. Причём наш биатлонист не просто вернулся, а сделал это очень громко. Хотя по результатам так не скажешь — лишь 52-е место, но радует не это, а третий лыжный ход среди всех, и это в компании грозных норвежцев и французов. Два следующих дня порадовали фанатов Цветкова куда сильнее.

Сначала он выдал прекрасный первый этап смешанной эстафеты, а в гонке преследования отыграл 40 (!) позиций. Для тех, кто не разбирается в биатлоне, отметим, что Цветков стартовал 52-м, а финишировал на 12-й строчке. И вновь прекрасно сработал на лыжне, да и стрельбу сумел исправить.

Теперь Антон Бабиков и Максим Цветков — реальные претенденты на то, чтобы попасть на Олимпиаду. Там наша сборная изо всех сил борется за то, чтобы иметь максимальную квоту в шесть человек. В нынешние ковидные времена — крайне важная история. Понятно, что судить по одному этапу слишком опрометчиво, однако светлых пятен очень даже много.

"Совершенно очевидно, что Цветков и Бабиков активно стучатся в олимпийский автобус, который уезжает в Пекин. Все шансы есть у обоих", — заявил РИА "Новости" голос российского биатлона Дмитрий Губерниев.

Очевидно, что за месяц до Олимпиады в Пекине российский биатлон переживает некоторый подъём, который отражается и на результатах национальной команды. Прибавляют не только прекрасно знакомые лидеры, но и те, от кого этого не ждали. Впереди два этапа Кубка мира, а затем — главный старт четырёхлетия. Верить в наш биатлон хочется всё сильнее!

Авторы Шамиль Гаджиев