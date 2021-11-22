"Бардак и блат": Как сборная России по биатлону тонет в болоте скандалов перед началом сезона Права на ошибку в этом сезоне у наших стреляющих лыжников просто нет, ведь на носу Олимпиада в Пекине, где нам так хочется золота. 21 ноября, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © ТАСС / Lubos Pavlicek / CTK via ZUMA Press, EPA / CHRISTIAN BRUNA

Пока зима постепенно вступает в свои права, лыжники и биатлонисты вовсю готовятся к новому сезону. И если у первых тишь да гладь и в целом полное спокойствие, то у вторых всё как обычно: скандалы, жаркие споры и обсуждения. Всё словно говорит о том, что и в новом сезоне мы будем наблюдать продолжение всем известного сериала о нашем биатлоне, в котором сюжетных поворотов столько, что хватит на годы вперёд.

Не прошёл критерии IBU

В мужской сборной интриги относительно состава было немного. Ибо пять фамилий из шести были известны заранее. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев гарантировали себе места на новый сезон по итогам прошлого, где они дружно заехали в топ-30 Кубка мира. Заехали, скажем прямо, не очень громко и успешно. Но имеем то, что имеем. Вместе с ними на этапы нового сезона поедет Карим Халили.

Это притом, что вопросы могли возникнуть сразу по поводу двух человек в этом списке. Матвей Елисеев в нынешнее межсезонье сильно повздорил с главным тренером национальной команды Юрием Каминским. Подробности инцидента рассказывал "голос биатлона" Дмитрий Губерниев. Спортсмен решил вопреки плану провести имитацию подъёма, после чего ему стало плохо. Не заметить этого тренеры не могли, поэтому Каминский предложил Елисееву работать самостоятельно и уже таким образом отбираться на Кубок мира.

В итоге конфликт так или иначе был исчерпан. Стороны решили к этой истории не возвращаться, а глава СБР Виктор Майгуров вынес Елисееву предупреждение. Однако к вопросу о дисциплине в команде эта история добавляет немало самых разных домыслов и догадок.

Второй спорный кандидат — Евгений Гараничев. Некогда крайне перспективный и быстроногий спортсмен уже не балует хорошими результатами и показателями. Болельщики негодуют. Дескать, зачем он нужен в сборной? Возьмите молодёжь — обкатаем её. Но Гараничев в национальной команде остаётся и готовится к Олимпиаде в Пекине.

А вот не повезло Александру Поварницыну. 27-летний спортсмен выиграл национальный отбор, получил путёвку, но принять участие в Кубке мира не сможет. Всё из-за критериев IBU. Дело в том, что у Александра нет квалификационных очков. Сразу возникает вопрос: а знали ли об этом наши тренеры, которые выбирали состав? Если да, то, спрашивается, зачем включали туда Поварницына?

— После двух стартов я был просто доволен проведёнными гонками и даже не думал, куда меня возьмут: на Кубок мира, на Кубок IBU. Держал в голове, что у меня нет очков, значит, поеду на IBU. И было достаточно неожиданно, когда сказали: "Давай собирай вещи, едешь в Обертиллиах, — рассказал сам Поварницын.

Заменит его теперь одна из молодых надежд — Даниил Серохвостов. 22-летний спортсмен, которому нужно кровь из носу постараться, но доказать всем, что он не шестой номер сборной страны, а способен на гораздо большее. Однако история с Поварницыным на совести СБР. Даже сам спортсмен был удивлён, что его вызвали именно на подготовку к Кубку мира.

Блат от тренера

Куда больший резонанс вызвала история с составом женской сборной, куда пробилась Ирина Казакевич. И ладно бы разговоры были только о её форме и результатах на контрольных стартах в Тюмени, так нет же. Речь идёт о возможной протекции со стороны старшего тренера Михаила Шашилова, подопечной которого спортсменка является в сборной Свердловской области. Вот ведь сюжетец.

Притом что по поводу остальных девушек в составе вопросов не так много. Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина (она же Кайшева) спокойно забронировали себе место в составе ещё в прошлом году. Валерия Васнецова и Лариса Куклина великолепно проявили себя в Тюмени, да и в список спортсменок из Свердловской области явно не входят. Ещё одно место у Кристины Резцовой. Дочь легендарной Анфисы Резцовой снова в строю. Спустя год после рождения ребёнка.

И вот мы подходим к Ирине Казакевич. В двух гонках в Тюмени её результаты были, мягко скажем, невпечатляющими. 15-е место в спринте и 10-е в масс-старте. В каждой гонке — огромное количество промахов. А всё из-за того, что Казакевич обморозила руки. Да-да, мы так же, как и вы, спрашиваем: а как же такое возможно, особенно у профессионального спортсмена?

И здесь только ленивый не сказал о "блате" или не вспомнил тот факт, что Шашилов знает Казакевич уже очень много лет, а значит, верит в неё и полагает, что спортсменка способна на многое. Тем не менее явным противникам "творчества" тренера это дало повод громко и мощно сыпать негативными заявлениями в его адрес.

— Повторюсь: пока бардак в команде — результата не будет. Всегда должен быть честный отбор. Я не знаю, почему её взяли на Кубок мира. Посмотрим, как она там выступит, — заявила трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

— Как можно Казакевич везти на КМ? Это невероятно. Никаких аргументов в пользу её поездки не предъявлено. Конечно, Казакевич — балласт для команды. Её никуда не поставишь: ни в эстафету, ни в личные гонки. Она всё завалит своей стрельбой. Для меня это невероятное решение, конечно, — отметил бывший биатлонист Дмитрий Васильев.

Впрочем, Шашилов явно настроен решительно. Тем же Резцовой и Васильеву он открыто говорит, что они "предали биатлон". Так или иначе, а вешать всех собак на Шашилова и Казакевич пока что рано. Однако ясно одно: как только спортсменка сильно ошибётся, она сразу столкнётся с кучей самых эмоциональных и гневных посланий не только в свой адрес, но и в адрес наставника женской сборной.

В целом же новый сезон крайне важный. У наших спортсменов, равно как и у тренеров, нет права на ошибку. Впереди Олимпиада в Пекине, откуда так хочется привезти хотя бы одну (или парочку) медалей. Правда, если скандалы так и будут идти рука об руку с нашей командой, вряд ли мы этого дождёмся.

Авторы Шамиль Гаджиев