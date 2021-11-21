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"Это были эмоции": Карпин пожалел, что рассказал о возможном уходе из сборной России

После матча с Хорватией наставник нашей команды в прямом эфире заявил, что может покинуть её до стыковых игр.

21 ноября, 18:22

Фото © РФС / Михаил Шапаев

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что пожалел о своём резонансном заявлении о возможном уходе из национальной команды до стыковых матчей.

"Я пожалел о том, что тогда сказал это. Моя ошибка. Что мне теперь ещё сделать, застрелиться? Это были эмоции, которые вы из меня вытащили", — заявил Карпин в эфире очередного выпуска "Коммент.Шоу".

"Вопрос закрыт положительно": Карпин подтвердил, что остаётся в сборной России

"Вопрос закрыт положительно": Карпин подтвердил, что остаётся в сборной России

Ранее главный тренер сборной России заявил, что продолжит работу с национальной командой до стыковых матчей, которые запланированы на март 2022 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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