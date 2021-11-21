Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что пожалел о своём резонансном заявлении о возможном уходе из национальной команды до стыковых матчей.

"Я пожалел о том, что тогда сказал это. Моя ошибка. Что мне теперь ещё сделать, застрелиться? Это были эмоции, которые вы из меня вытащили", — заявил Карпин в эфире очередного выпуска "Коммент.Шоу".