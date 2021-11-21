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Даниил Медведев проиграл немцу Звереву в финале итогового турнира ATP

Таким образом, наш соотечественник не сумел защитить титул, который завоевал в прошлом году.

21 ноября, 17:28

Фото © ТАСС / AP Photo / Luca Bruno

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале итогового турнира года ATP немцу Александру Звереву.

Решающий матч турнира продолжался 1 час 15 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу немецкого спортсмена. При этом Медведев проиграл свою подачу при счёте 1:1 в первом сете и стартовом гейме второй партии. По ходу встречи Зверев же сделал семь подач навылет, тогда как россиянин дважды допустил двойную ошибку.

Определился соперник Даниила Медведева в финале итогового турнира ATP

Определился соперник Даниила Медведева в финале итогового турнира ATP

Добавим, что, таким образом, вторая ракетка мира Медведев не сумел защитить титул, который завоевал в прошлом году.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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