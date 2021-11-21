Даниил Медведев проиграл немцу Звереву в финале итогового турнира ATP

Решающий матч турнира продолжался 1 час 15 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу немецкого спортсмена. При этом Медведев проиграл свою подачу при счёте 1:1 в первом сете и стартовом гейме второй партии. По ходу встречи Зверев же сделал семь подач навылет, тогда как россиянин дважды допустил двойную ошибку.