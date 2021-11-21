Даниил Медведев проиграл немцу Звереву в финале итогового турнира ATP
Таким образом, наш соотечественник не сумел защитить титул, который завоевал в прошлом году.
Фото © ТАСС / AP Photo / Luca Bruno
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале итогового турнира года ATP немцу Александру Звереву.
Решающий матч турнира продолжался 1 час 15 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу немецкого спортсмена. При этом Медведев проиграл свою подачу при счёте 1:1 в первом сете и стартовом гейме второй партии. По ходу встречи Зверев же сделал семь подач навылет, тогда как россиянин дважды допустил двойную ошибку.
Добавим, что, таким образом, вторая ракетка мира Медведев не сумел защитить титул, который завоевал в прошлом году.
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