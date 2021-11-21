Определился соперник Даниила Медведева в финале итогового турнира ATP
Россиянин уже встречался с ним на групповой стадии и одержал победу в трёх сетах.
Александр Зверев. Фото © ТАСС / AP Photo
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в финале итогового турнира ATP в Турине с представителем Германии Александром Зверевым, который в полуфинале взял верх над сербом Новаком Джоковичем 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.
A match to remember for @AlexZverev.— ATP Tour (@atptour) November 20, 2021
That was some battle!#NittoATPFinals pic.twitter.com/GmpDMzcNQ6
Решающий матч начнётся в воскресенье, в 23:00 по московскому времени. Напомним, в субботу россиянин обыграл норвежца Каспера Рууда и второй год подряд вышел в финал итогового турнира АТР. В прошлом сезоне Медведев стал обладателем престижного трофея.
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Медведев и Зверев уже встречались на групповой стадии текущего турнира. Тогда россиянин победил в трёх сетах 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
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