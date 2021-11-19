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Российский теннисист Габашвили получил бан из-за нарушения антидопинговых правил

Его наивысшим достижением за время карьеры является попадание в топ-50 лучших игроков мира.

19 ноября, 16:30
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Международная федерация тенниса дисквалифицировала российского спортсмена Теймураза Габашвили на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба ITF, положительной оказалась проба Габашвили, сданная им в середине июня на "Челленджере" в Алма-Ате. Добавим, что завершится дисквалификация в 2023 году.

Отметим, что лучшим достижением в карьере Габашвили является попадание в топ-50 лучших игроков планеты.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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