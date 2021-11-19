Теннисист Рублёв не смог пробиться в полуфинал итогового турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду в заключительном матче группового этапа итогового турнира АТР со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7). Призовой фонд соревнований, которые проходят в Турине, составляет 7,25 миллиона долларов.

Встреча игроков, выступающих в зелёной группе, продолжалась два часа 26 минут. За это время Рублёв исполнил 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11, отдав сопернику три свои подачи.