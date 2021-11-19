Теннисист Медведев выиграл восьмой матч подряд на итоговых турнирах АТР

Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Италии Янника Синнера в матче группового этапа итогового турнира АТР со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Призовой фонд соревнований, которые проходят в Турине, составляет 7,25 миллиона долларов.

Встреча игроков, выступающих в красной группе, продолжалась 2 часа 32 минуты. За это время Медведев исполнил 18 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 11, отдав сопернику две свои подачи.

Для россиянина победа стала восьмой подряд на итоговых турнирах АТР. В прошлом году он завоевал главный трофей соревнований, выиграв пять матчей из пяти. В нынешнем сезоне наш теннисист на групповом этапе одолел трёх соперников подряд.