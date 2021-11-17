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Теннисист Рублёв проиграл Джоковичу на итоговом турнире АТР

Вопрос попадания в полуфинал наш соотечественник будет решать в заключительном матче группового этапа.

17 ноября, 14:40

Фото © ТАСС / EPA / Alessandro Di Marco

Российский теннисист Андрей Рублёв уступил сербу Новаку Джоковичу в матче итогового турнира АТР.

Встреча продолжалась 1 час и 10 минут и завершилась победой первой ракетки мира со счётом 6:3,6:2. Добавим, что Джокович таким образом обеспечил себе проход в полуфинал турнира.

Теннисист Рублёв стартовал на итоговом турнире ATP с победы над греком Циципасом

Теннисист Рублёв стартовал на итоговом турнире ATP с победы над греком Циципасом

Рублев же будет решать вопрос прохода в 1/2 финала в заключительном матче группового этапа против норвежца Каспера Рууда.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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