Теннисист Рублёв проиграл Джоковичу на итоговом турнире АТР
Вопрос попадания в полуфинал наш соотечественник будет решать в заключительном матче группового этапа.
Фото © ТАСС / EPA / Alessandro Di Marco
Российский теннисист Андрей Рублёв уступил сербу Новаку Джоковичу в матче итогового турнира АТР.
Встреча продолжалась 1 час и 10 минут и завершилась победой первой ракетки мира со счётом 6:3,6:2. Добавим, что Джокович таким образом обеспечил себе проход в полуфинал турнира.
Рублев же будет решать вопрос прохода в 1/2 финала в заключительном матче группового этапа против норвежца Каспера Рууда.
Комментариев: 0