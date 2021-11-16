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Медведев первым вышел в полуфинал итогового турнира АТР

Его победная серия на соревнованиях достигла семи матчей. В прошлом году россиянин завоевал главный приз турнира, не потерпев ни одного поражения.

16 ноября, 17:24
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Российский теннисист Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал итогового турнира АТР. Призовой фонд соревнований, которые проходят в Турине, составляет 7,25 миллиона долларов.

Наш спортсмен, уже одержавший две победы на ATP Finals, гарантировал себе первое место в красной группе после того, как итальянец Маттео Берреттини снялся с турнира из-за травмы. Ни один из соперников уже не сможет его опередить.

Поляк Хуберт Хуркач и представитель Германии Александр Зверев окажутся в итоговой таблице ниже Медведева, поскольку проиграли ему очные встречи. Также россиянина не сможет опередить и заменивший Берреттини Янник Синнер. Даже если 20-летний итальянец выиграет оба своих матча, он не сможет занять первое место. В этом случае по правилам преимущество будет у Медведева, на счету которого будет большее количество игр на турнире.

Медведев выиграл у Зверева на итоговом турнире АТР

Медведев выиграл у Зверева на итоговом турнире АТР

После выигранного сегодня у Зверева матча победная серия Медведева на итоговом турнире АТР достигла семи матчей. В прошлом году россиянин завоевал главный приз, не потерпев ни одного поражения.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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