Медведев первым вышел в полуфинал итогового турнира АТР

Российский теннисист Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал итогового турнира АТР. Призовой фонд соревнований, которые проходят в Турине, составляет 7,25 миллиона долларов.

Наш спортсмен, уже одержавший две победы на ATP Finals, гарантировал себе первое место в красной группе после того, как итальянец Маттео Берреттини снялся с турнира из-за травмы. Ни один из соперников уже не сможет его опередить.

The World No. 2 is into the semis 💪



🇷🇺 @DaniilMedwed has qualified the #NittoATPFinals semi-finals 🙌 pic.twitter.com/fbuVotyboL — ATP Tour (@atptour) November 16, 2021

Поляк Хуберт Хуркач и представитель Германии Александр Зверев окажутся в итоговой таблице ниже Медведева, поскольку проиграли ему очные встречи. Также россиянина не сможет опередить и заменивший Берреттини Янник Синнер. Даже если 20-летний итальянец выиграет оба своих матча, он не сможет занять первое место. В этом случае по правилам преимущество будет у Медведева, на счету которого будет большее количество игр на турнире.