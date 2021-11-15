Новак Джокович с победы стартовал на итоговом турнире АТР
Встреча продолжалась полтора часа. Новак реализовал три брейк-пойнта из пяти, отдав сопернику одну свою подачу.
Фото © ATP Tour
Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартовал на итоговом турнире АТР с победы над Каспером Руудом из Норвегии со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Соревнования проходят в Турине.
Встреча продолжалась полтора часа. За это время Джокович исполнил десять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти, отдав сопернику одну свою подачу.
Incredible recovery from @DjokerNole 😮#NittoATPFinals pic.twitter.com/Fqm5iwQZ4W— ATP Tour (@atptour) November 15, 2021
Также в понедельник в рамках зелёной группы сыграют россиянин Андрей Рублёв и Стефанос Циципас из Греции.
Накануне в красной группе действующий победитель турнира россиянин Даниил Медведев одолел Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Итальянец Маттео Берреттини из-за травмы снялся по ходу встречи с представителем Германии Александром Зверевым.
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