Новак Джокович с победы стартовал на итоговом турнире АТР

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартовал на итоговом турнире АТР с победы над Каспером Руудом из Норвегии со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Соревнования проходят в Турине.

Встреча продолжалась полтора часа. За это время Джокович исполнил десять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти, отдав сопернику одну свою подачу.

Также в понедельник в рамках зелёной группы сыграют россиянин Андрей Рублёв и Стефанос Циципас из Греции.