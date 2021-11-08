"В итоге победит добро": Российские теннисистки убедительно выиграли командный ЧМ, но соперницы обвинили их в жульничестве Наши спортсменки победили в четырёх матчах подряд, не оставив сомнений в своём превосходстве. Но швейцарки после поражения в финале пытаются доказать, что их незаслуженно обидели. 8 ноября, 14:11 Фото © Billie Jean King Cup

Мы ждали этого триумфа долгих 13 лет. В 2008 году суперзвёздный состав сборной России снёс в финале испанок и выиграл Кубок Федерации — неофициальный командный чемпионат мира по теннису. В решающем противостоянии, которое проходило в Мадриде, за нашу сборную играли Вера Звонарёва, Светлана Кузнецова, Елена Веснина и Екатерина Макарова. На более ранних стадиях турнира к играм за сборную также привлекались Мария Шарапова, Динара Сафина и Анна Чакветадзе.

Все названные теннисистки на тот момент входили в элиту мирового женского тенниса. Шарапова в 2008 году взяла Australian Open, Сафина дошла до финала "Ролан Гаррос" и полуфинала US Open, а Звонарёва чаще всех играла в решающих матчах на турнирах WTA (восемь раз). Стоит ли говорить, что сборная России считалась безоговорочным фаворитом Кубка Федерации — и её поражение стало бы громкой сенсацией.

Победа россиянок стала приятной неожиданностью

С тех пор многое изменилось. Российские теннисистки перестали нас баловать громкими успехами на крупнейших турнирах, да и сам Кубок Федерации изменил формат и был переименован. В честь бывшей первой ракетки мира его назвали Кубком Билли Джин Кинг.

Финальный этап первого после ребрендинга розыгрыша турнира должен был пройти в апреле 2020 года в Будапеште, но из-за пандемии коронавируса его перенесли аж на целых полтора года. 12 лучших команд мира принимала Прага. Сборная России собрала на соревнованиях крепкий состав, но фаворитом её никто не считал. Из-за плотного календаря многие ведущие игроки отказалась от поездки в Чехию. Из топ-10 мирового рейтинга на турнир заявилась только местная теннисистка, третья ракетка мира Барбора Крейчикова.

Итак, состав сборной России выглядел следующим образом: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Наибольших успехов в нынешнем сезоне добились Павлюченкова и Кудерметова. Анастасия дошла до финала на "Ролан Гаррос", где уступила Крейчиковой, а в дуэте с Андреем Рублёвым стала олимпийской чемпионкой в миксте. Вероника в паре с Еленой Весниной проиграла в решающем матче Уимблдона бельгийке Элизе Мертенс и представительнице Тайваня Се Шувэй.

В ходе турнира наши спортсменки выиграли четыре матчевых противостояния подряд. На групповой стадии были биты Канада (3-0) и Франция (2-1). В полуфинале россиянки одолели сборную США (2-1), а в решающей встрече — команду Швейцарии (2-0). В финале сначала Касаткина разгромила Джил Тайхманн (6:2, 6:4), а затем Самсонова взяла верх над олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич (3:6, 6:3, 6:4). После этого парную комбинацию решили не проводить, поскольку в ней уже не было никакого смысла.

🏆 2004

🏆 2005

🏆 2007

🏆 2008



✨2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣✨



🏆🏆🏆🏆🏆#BJKCupFinals pic.twitter.com/gCeA72mLg3 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 7, 2021

Швейцарки крепко обиделись

В матчах финального турнира в Праге на корт выходили все пятеро заявленных на соревнования россиянок. Для нашей команды победа на неофициальном чемпионате мира стала пятой в истории. Казалось бы, усомниться в превосходстве сборной России просто невозможно, но у обиженных швейцарок это получилось. Они решили придраться к тому, что за 20 минут до начала второго матча в финальном противостоянии почувствовавшую дискомфорт Павлюченкову заменила Самсонова. Никакие правила при этом нарушены не были, но для соперников перестановка стала неожиданностью.

— Это было сделано не очень красиво. Но в итоге добро всё равно победит. Мы переживём поражение и выиграем этот титул, — заявила в сердцах Бенчич.

Возмущение сборной Швейцарии связано с тем, что с Павлюченковой у Бенчич положительная статистика личных матчей. Теннисистки встречались семь раз, и в пяти случаях побеждала Белинда. Самсоновой же олимпийская чемпионка проиграла оба их предыдущих матча, причём все в этом году. Людмила, несмотря на более низкое место в рейтинге, считалась крайне неудобным соперником для Бенчич. На то, чтобы сделать ответную замену, у швейцарок уже просто не было времени.

— В том, что мы проиграли более сильной команде, нет ничего страшного. Правда из-за манипуляций, вызывающих определённые сомнения, поражение стало чуть более болезненным, — сказал капитан сборной Швейцарии Хайнц Гюнтхардт.

Всё было в рамках правил

Фото © Billie Jean King Cup

Павлюченкова объяснила, что накануне матча почувствовала болевые ощущения, но всё равно планировала выйти на корт. Уже утром в день игры стало понятно, что россиянка не может исполнять подачу, и её пришлось в срочном порядке заменить.

— Вечером накануне финала я почувствовала боль, но всё равно хотела выложиться на 100%. Утром я вышла на разминку, верила, что смогу сыграть, но я даже не могла подавать, поэтому мы приняли такое решение. Я уже давно в спорте — и нужно учиться проигрывать с уважением, — отметила Анастасия.

Капитан женской сборной России Игорь Андреев подчеркнул, что из-за травмы команда лишилась своего лидера, которого пришлось заменить на игрока с более низким рейтингом. На момент матча Павлюченкова была 12-й ракеткой мира, а Самсонова — лишь 40-й.

— Никак не относимся к заявлениям швейцарцев. Девочки сыграли отлично, выиграли, а вопрос по правилам больше к судьям. Ничего такого не было. Настя почувствовала себя неважно, обострилась хроническая травма, её пришлось заменить. Потеряли игрока под первым номером, — заявил Андреев.

Экс-третья ракетка мира американка Пэм Шрайвер считает, что сборная России сознательно сжульничала, поставив против лидера швейцарской команды неудобную для неё соперницу. Она апеллирует к тому, что в матче должны были сыграть лучшие теннисистки двух сборных. Выставить на игру Самсонову, которая по рейтингу являлась пятым номером российской команды, можно было только при помощи манипуляций с травмами. Продолжила развивать тему манипуляций и Джил Тайхманн.

— Можно ли считать комплиментом в наш адрес тот факт, что сопернику для победы пришлось пойти на жульничество? — вопрошает партнёрша Бенчич по сборной.

Элемент тактической борьбы

Фото © Billie Jean King Cup

Отреагировал на претензии швейцарской стороны и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он назвал замену Павлюченковой на Самсонову элементом тактической борьбы и похвалил за работу тренерский штаб нашей сборной.

— Правило замены регламентировано, всем известно и введено с 1970-х. Я не понимаю, о чём швейцарцы говорят, чем недовольны. Это элемент тактической борьбы, и именно 50% нашего успеха — это тренерская работа, — резюмировал Тарпищев.

И действительно, махать кулаками после драки — дело не самое благородное. У сборной Швейцарии были все шансы на победу, но теннисистки ими не воспользовались. А за нашу команду можно только порадоваться. Хотелось бы, чтобы за триумфом в Праге последовали успехи россиянок и в личных турнирах. К победам Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Аслана Карацева и Карена Хачанова мы уже успели привыкнуть. Пора подтягиваться и нашим девушкам!

Авторы Роман Фейгин