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Павлюченкова впервые поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA

На прошлой неделе она в составе сборной России стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

8 ноября, 08:41
<p>Фото © Billie Jean King Cup</p>

Фото © Billie Jean King Cup

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на одну позицию в новой версии рейтинга WTA и впервые в карьере заняла 11-е место. Об этом сообщается на сайте организации.

На прошлой неделе Павлюченкова в составе сборной России стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг, финальный турнир которого прошёл в Праге. Для нашей команды это пятый триумф на неофициальном командном чемпионате мира.

Лидерство в женском рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти. Арина Соболенко из Белоруссии по-прежнему занимает второе место. Чешка Барбора Крейчикова — третья.

Пятый триумф: Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Пятый триумф: Женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг

У мужчин серб Новак Джокович после победы на турнире серии "Мастерс" в Париже упрочил лидерство в рейтинге АТР. Проигравший ему в финале россиянин Даниил Медведев остался вторым. Представитель Германии Александр Зверев опередил грека Стефаноса Циципаса и вышел на третью позицию.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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