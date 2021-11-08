Павлюченкова впервые поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA
На прошлой неделе она в составе сборной России стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.
Фото © Billie Jean King Cup
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на одну позицию в новой версии рейтинга WTA и впервые в карьере заняла 11-е место. Об этом сообщается на сайте организации.
На прошлой неделе Павлюченкова в составе сборной России стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг, финальный турнир которого прошёл в Праге. Для нашей команды это пятый триумф на неофициальном командном чемпионате мира.
Лидерство в женском рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти. Арина Соболенко из Белоруссии по-прежнему занимает второе место. Чешка Барбора Крейчикова — третья.
У мужчин серб Новак Джокович после победы на турнире серии "Мастерс" в Париже упрочил лидерство в рейтинге АТР. Проигравший ему в финале россиянин Даниил Медведев остался вторым. Представитель Германии Александр Зверев опередил грека Стефаноса Циципаса и вышел на третью позицию.
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