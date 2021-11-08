Павлюченкова впервые поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на одну позицию в новой версии рейтинга WTA и впервые в карьере заняла 11-е место. Об этом сообщается на сайте организации.

На прошлой неделе Павлюченкова в составе сборной России стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг, финальный турнир которого прошёл в Праге. Для нашей команды это пятый триумф на неофициальном командном чемпионате мира.

Лидерство в женском рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти. Арина Соболенко из Белоруссии по-прежнему занимает второе место. Чешка Барбора Крейчикова — третья.