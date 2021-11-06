Российская теннисистка Людмила Самсонова принесла нашей сборной победу в Кубке Билли Джин Кинг. Соревнования проходили на "O2-арене" в Праге.

В финальном матче Самсонова победила олимпийскую чемпионку из Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 27 минут. За это время россиянка исполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти, отдав сопернице две свои подачи.

После победы Самсоновой счёт в решающем противостоянии со Швейцарией стал 2:0 в пользу россиянок. Ранее Дарья Касаткина одолела Джил Тайхман (6:2, 6:4). Парный матч уже не имеет турнирного значения.

The moment RTF sealed their fifth Billie Jean King Cup title! 👏 #BJKCupFinals pic.twitter.com/gz8FmctnyI — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 6, 2021

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Его переименовали в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира, в ходе спортивной карьеры выигравшей 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде.