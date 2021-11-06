Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Париже
Его следующим соперником будет представитель Германии Александр Зверев. Встреча состоится в субботу, 6 ноября.
Фото © ATP Tour
Российский теннисист Даниил Медведев победил Уго Гастона из Франции в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. За это время Медведев исполнил 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести, отдав сопернику две свои подачи.
Следующим соперником россиянина станет представитель Германии Александр Зверев, одолевший норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:4). Полуфинальный матч состоится в субботу, 6 ноября.
What a match!@DaniilMedwed defeats Huho Gaston in two sets 7-6(7) 6-4 to reach the SF in Paris#RolexParisMasters— ATP Tour (@atptour) November 5, 2021
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Также на этой стадии состоится встреча Новак Джокович (Сербия) — Хуберт Хуркач (Польша).
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