Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев победил Уго Гастона из Франции в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. За это время Медведев исполнил 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести, отдав сопернику две свои подачи.