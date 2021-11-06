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Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Париже

Его следующим соперником будет представитель Германии Александр Зверев. Встреча состоится в субботу, 6 ноября.

6 ноября, 08:24
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Российский теннисист Даниил Медведев победил Уго Гастона из Франции в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. За это время Медведев исполнил 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести, отдав сопернику две свои подачи.

Следующим соперником россиянина станет представитель Германии Александр Зверев, одолевший норвежца Каспера Рууда (7:5, 6:4). Полуфинальный матч состоится в субботу, 6 ноября.

Также на этой стадии состоится встреча Новак Джокович (Сербия) — Хуберт Хуркач (Польша).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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