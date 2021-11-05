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Российская теннисистка Павлюченкова проиграла Коллинз в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Счёт в противостоянии сборных России и США стал ничейным (1-1).

5 ноября, 14:56
<p>Фото © Billie Jean King Cup</p>

Фото © Billie Jean King Cup

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Даниэль Коллинз из США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг со счётом 7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 2:6. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. За это время россиянка исполнила восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 12, отдав сопернице пять своих подач.

Счёт в противостоянии сборных России и США стал ничейным (1-1). Ранее Людмила Самсонова победила американку Слоан Стивенс — 1:6, 6:4, 6:3. Победитель встречи определится по итогам парного матча, в котором Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевеге.

В другом полуфинале сыграют сборные Австралии и Швейцарии. Решающий матч запланирован на субботу, 6 ноября.

Самсонова вывела сборную России вперёд в полуфинальном матче с США на Кубке Билли Джин Кинг

Самсонова вывела сборную России вперёд в полуфинальном матче с США на Кубке Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Его переименовали в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира, в ходе спортивной карьеры выигравшей 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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