Российская теннисистка Павлюченкова проиграла Коллинз в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Даниэль Коллинз из США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг со счётом 7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 2:6. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. За это время россиянка исполнила восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 12, отдав сопернице пять своих подач.

"She's got it!" 🤩



Danielle Collins remains unbeaten to keep the tie alive for @usta #BJKCupFinals pic.twitter.com/xcleWt43zC — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 5, 2021

Счёт в противостоянии сборных России и США стал ничейным (1-1). Ранее Людмила Самсонова победила американку Слоан Стивенс — 1:6, 6:4, 6:3. Победитель встречи определится по итогам парного матча, в котором Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевеге.

В другом полуфинале сыграют сборные Австралии и Швейцарии. Решающий матч запланирован на субботу, 6 ноября.