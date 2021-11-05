Самсонова вывела сборную России вперёд в полуфинальном матче с США на Кубке Билли Джин Кинг

Раньше турнир носил название Кубок Федерации, после чего получил имя экс первой ракетки мира.

Российская теннисистка Людмила Самсонова вывела нашу сборную вперёд в полуфинальном матче с командой США в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

Самсонова победила американку Слоан Стивенс со счётом 1:6, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время россиянка исполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 11, отдав сопернице три свои подачи.

Также в рамках противостояния сборных России и США Анастасия Павлюченкова сыграет с Даниэль Коллинз. Также запланирован парный матч, в котором Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевеге.

Was this the moment the match turned in @LiudaSamsonova's favour? 🧐



RTF are one win from the final...#BJKCupFinals pic.twitter.com/4e9zkChBUm — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 5, 2021

В другом полуфинале встретятся сборные Австралии и Швейцарии. Решающий матч запланирован на субботу, 6 ноября.