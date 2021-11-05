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Самсонова вывела сборную России вперёд в полуфинальном матче с США на Кубке Билли Джин Кинг

Ранее этот командный турнир назывался Кубком Федерации. Его переименовали в честь экс первой ракетки мира.

5 ноября, 11:40
<p>Фото © Billie Jean King Cup</p>

Фото © Billie Jean King Cup

Российская теннисистка Людмила Самсонова вывела нашу сборную вперёд в полуфинальном матче с командой США в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

Самсонова победила американку Слоан Стивенс со счётом 1:6, 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 57 минут. За это время россиянка исполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 11, отдав сопернице три свои подачи.

Также в рамках противостояния сборных России и США Анастасия Павлюченкова сыграет с Даниэль Коллинз. Также запланирован парный матч, в котором Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Кэролайн Доулхайд и Коко Вандевеге.

В другом полуфинале встретятся сборные Австралии и Швейцарии. Решающий матч запланирован на субботу, 6 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Он был переименован в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира. Американка Билли Джин Кинг в ходе спортивной карьеры выиграла 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде, в том числе шесть раз первенствовала на Уимблдоне.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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