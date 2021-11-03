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Павлюченкова вывела сборную России по теннису в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Следующим соперником нашей команды станет победитель группы, в которой играют Испания, Словакия и США.

3 ноября, 14:42

Фото © Twitter / nastiapav

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вывести нашу сборную в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

Во встрече группы A против Франции Павлюченкова победила Ализе Корне со счётом 5:7, 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 26 минут. За это время россиянка исполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11, отдав сопернице четыре свои подачи.

Счёт в противостоянии с Францией стал 1-1 (ранее Екатерина Александрова проиграла Кларе Бюрель — 6:3, 4:6, 3:6). Для выхода в полуфинал с первого места в группе нашей команде было достаточно одной победы в матче против француженок. Результат парного матча, в котором Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Бюрель и Корне, уже не будет иметь турнирного значения.

До этого россиянки в рамках группового турнира разгромили сборную Канады (0-3), а француженки уступили команде "Кленового листа" (1-2).

Следующим соперником россиянок будет победитель группы С, в которой играют Испания, Словакия и США. Полуфинал намечен на пятницу, 5 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Его переименовали в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира, в ходе спортивной карьеры выигравшей 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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