Сборная России по теннису победила Канаду на Кубке Билли Джин Кинг
В среду, 3 ноября, наша команда завершит групповой турнир встречей с Францией.
Фото © Billie Jean King Cup
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова принесла нашей сборной победу в матче с командой Канады в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.
Во встрече группы A Павлюченкова победила Ребекку Марино со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время россиянка исполнила девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти, отдав сопернице одну свою подачу.
W Signed. Sealed. Delivered. ✅@NastiaPav gives RTF their second victory of the day to win the tie 💪#BJKCupFinals pic.twitter.com/szRrCwQMqU— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 2, 2021
После победы Павлюченковой счёт в противостоянии с Канадой стал 2:0 в пользу россиянок. Ранее Дарья Касаткина разгромила Кэрол Чжао (6:3, 6:1). Парный матч, в котором Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова встретятся с Ребеккой Марино и Габриэлой Дабровски, определит окончательный результат встречи.
В среду, 3 ноября, сборная России сыграет против Франции. В полуфинал выйдет только победитель каждой из групп.
Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Его переименовали в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира, в ходе спортивной карьеры выигравшей 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде.
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