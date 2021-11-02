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Сборная России по теннису победила Канаду на Кубке Билли Джин Кинг

В среду, 3 ноября, наша команда завершит групповой турнир встречей с Францией.

2 ноября, 13:15
<p>Фото © Billie Jean King Cup</p>

Фото © Billie Jean King Cup

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова принесла нашей сборной победу в матче с командой Канады в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

Во встрече группы A Павлюченкова победила Ребекку Марино со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время россиянка исполнила девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти, отдав сопернице одну свою подачу.

После победы Павлюченковой счёт в противостоянии с Канадой стал 2:0 в пользу россиянок. Ранее Дарья Касаткина разгромила Кэрол Чжао (6:3, 6:1). Парный матч, в котором Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова встретятся с Ребеккой Марино и Габриэлой Дабровски, определит окончательный результат встречи.

В среду, 3 ноября, сборная России сыграет против Франции. В полуфинал выйдет только победитель каждой из групп.

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Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Его переименовали в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира, в ходе спортивной карьеры выигравшей 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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