Сборная России по теннису победила Канаду на Кубке Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова принесла нашей сборной победу в матче с командой Канады в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

Во встрече группы A Павлюченкова победила Ребекку Марино со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время россиянка исполнила девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти, отдав сопернице одну свою подачу.

W Signed. Sealed. Delivered. ✅@NastiaPav gives RTF their second victory of the day to win the tie 💪#BJKCupFinals pic.twitter.com/szRrCwQMqU — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 2, 2021

После победы Павлюченковой счёт в противостоянии с Канадой стал 2:0 в пользу россиянок. Ранее Дарья Касаткина разгромила Кэрол Чжао (6:3, 6:1). Парный матч, в котором Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова встретятся с Ребеккой Марино и Габриэлой Дабровски, определит окончательный результат встречи.

В среду, 3 ноября, сборная России сыграет против Франции. В полуфинал выйдет только победитель каждой из групп.