Проиграл трёхчасовую битву: Карацев вылетел в первом круге турнира серии "Мастерс" в Париже
За матч он отыграл у соперника 13 брейк-пойнтов из 17, но уступил на решающем тай-брейке.
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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Себастьяну Корде из США в первом круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7). Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.
Встреча продолжалась почти три часа. За это время Карацев исполнил пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и взял две подачи соперника. При этом он отыграл у Корды 13 брейк-пойнтов из 17.
Из россиян в турнире продолжают участие его прошлогодний победитель Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Посев возглавляет первая ракетка мира серб Новак Джокович.
В опубликованном в понедельник рейтинге АТР Карацев впервые в карьере поднялся на 16-е место. Неделю назад он стал победителем проходившего в Москве Кубка Кремля.
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