Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Себастьяну Корде из США в первом круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7). Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.

Встреча продолжалась почти три часа. За это время Карацев исполнил пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и взял две подачи соперника. При этом он отыграл у Корды 13 брейк-пойнтов из 17.

Из россиян в турнире продолжают участие его прошлогодний победитель Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Посев возглавляет первая ракетка мира серб Новак Джокович.