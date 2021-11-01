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Проиграл трёхчасовую битву: Карацев вылетел в первом круге турнира серии "Мастерс" в Париже

За матч он отыграл у соперника 13 брейк-пойнтов из 17, но уступил на решающем тай-брейке.

1 ноября, 14:51
<p>Фото © АТР</p>

Фото © АТР

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Себастьяну Корде из США в первом круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 2:6, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7). Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.

Встреча продолжалась почти три часа. За это время Карацев исполнил пять эйсов, допустил семь двойных ошибок и взял две подачи соперника. При этом он отыграл у Корды 13 брейк-пойнтов из 17.

Из россиян в турнире продолжают участие его прошлогодний победитель Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Посев возглавляет первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Карацев впервые поднялся на 16-ю позицию в рейтинге АТР

Карацев впервые поднялся на 16-ю позицию в рейтинге АТР

В опубликованном в понедельник рейтинге АТР Карацев впервые в карьере поднялся на 16-е место. Неделю назад он стал победителем проходившего в Москве Кубка Кремля.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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