Карацев после победы на Кубке Кремля проиграл на старте турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Джону Миллману из Австралии во втором круге турнира в Санкт-Петербурге со счётом 3:6, 2:6. Призовой фонд St. Petersburg Open превышает 860 тысяч евро.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время Карацев исполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок, не сумев реализовать ни одного из четырёх брейк-пойнтов. При этом он отдал сопернику три свои подачи.

На турнире в Петербурге Карацев был посеян под четвёртым номером. От участия в первом круге он был освобождён.