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Карацев после победы на Кубке Кремля проиграл на старте турнира в Санкт-Петербурге

В матче 1/8 финала на соревнованиях в Северной столице он не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх.

28 октября, 12:10
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVeFwcfKfYr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">karatsev93</a></p>

Фото © Instagram / karatsev93

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Джону Миллману из Австралии во втором круге турнира в Санкт-Петербурге со счётом 3:6, 2:6. Призовой фонд St. Petersburg Open превышает 860 тысяч евро.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время Карацев исполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок, не сумев реализовать ни одного из четырёх брейк-пойнтов. При этом он отдал сопернику три свои подачи.

На турнире в Петербурге Карацев был посеян под четвёртым номером. От участия в первом круге он был освобождён.

Россиянин Карацев стал победителем домашнего Кубка Кремля

Россиянин Карацев стал победителем домашнего Кубка Кремля

На прошлой неделе россиянин стал победителем прошедшего в Москве Кубка Кремля. В решающем матче он переиграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:2, 6:4.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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