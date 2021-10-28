Карацев после победы на Кубке Кремля проиграл на старте турнира в Санкт-Петербурге
В матче 1/8 финала на соревнованиях в Северной столице он не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх.
Фото © Instagram / karatsev93
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Джону Миллману из Австралии во втором круге турнира в Санкт-Петербурге со счётом 3:6, 2:6. Призовой фонд St. Petersburg Open превышает 860 тысяч евро.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. За это время Карацев исполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок, не сумев реализовать ни одного из четырёх брейк-пойнтов. При этом он отдал сопернику три свои подачи.
На турнире в Петербурге Карацев был посеян под четвёртым номером. От участия в первом круге он был освобождён.
На прошлой неделе россиянин стал победителем прошедшего в Москве Кубка Кремля. В решающем матче он переиграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:2, 6:4.
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