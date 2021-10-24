Россиянин Карацев стал победителем домашнего Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем Кубка Кремля, который завершился в Москве.

В решающем матче он переиграл хорвата Марина Чилича, который был посеян на турнире под вторым номером со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что встреча продолжалась 1 час 16 минут.