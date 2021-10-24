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Россиянин Карацев стал победителем домашнего Кубка Кремля

В решающем поединке он был сильнее представителя Хорватии, посеянного на турнире под вторым номером.

24 октября, 16:07
<p>Фото © Anatoliy Medved/Icon Sportswire via Getty Images</p>

Фото © Anatoliy Medved/Icon Sportswire via Getty Images

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем Кубка Кремля, который завершился в Москве.

В решающем матче он переиграл хорвата Марина Чилича, который был посеян на турнире под вторым номером со счётом 6:2, 6:4. Отметим, что встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Российская теннисистка Александрова проиграла в финале Кубка Кремля

Российская теннисистка Александрова проиграла в финале Кубка Кремля

Благодаря этой победе Карацев заработал 68 тысяч долларов призовых и 250 рейтинговых очков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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