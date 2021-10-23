Карацев победил Хачанова и вышел в финал Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев в полуфинале Кубка Кремля победил своего соотечественника Карена Хачанова со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Соревнования с призовым фондом 1,3 миллиона долларов проходят в столичных "Лужниках".

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. За это время Карацев исполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти, отдав сопернику одну свою подачу.

В финале Карацев сыграет с хорватом Марином Чиличем, одолевшим Ричардаса Беранкиса из Литвы (6:3, 6:4). Решающий матч состоится в воскресенье, 24 октября.