Теннисистка Александрова вышла в полуфинал Кубка Кремля

Российская теннисистка Екатерина Александрова в четвертьфинале Кубка Кремля победила Арину Соболенко из Белоруссии со счётом 6:3, 6:4. Соревнования проходят в столичных "Лужниках".

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Александрова исполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, отдав сопернице одну свою подачу.