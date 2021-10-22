НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Теннисистка Александрова вышла в полуфинал Кубка Кремля

Её следующей соперницей будет победительница матча между гречанкой Марией Саккари и Симоной Халеп из Румынии.

22 октября, 12:38
<p>Фото © ТАСС / Wolfgang Kumm / dpa</p>

Фото © ТАСС / Wolfgang Kumm / dpa

Российская теннисистка Екатерина Александрова в четвертьфинале Кубка Кремля победила Арину Соболенко из Белоруссии со счётом 6:3, 6:4. Соревнования проходят в столичных "Лужниках".

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Александрова исполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, отдав сопернице одну свою подачу.

Андрей Рублёв не смог защитить титул победителя Кубка Кремля, проиграв Маннарино

Андрей Рублёв не смог защитить титул победителя Кубка Кремля, проиграв Маннарино

Её следующей соперницей будет победительница матча между гречанкой Марией Саккари и Симоной Халеп из Румынии. Полуфинальный матч состоится в субботу, 23 октября.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1