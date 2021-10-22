Теннисистка Александрова вышла в полуфинал Кубка Кремля
Её следующей соперницей будет победительница матча между гречанкой Марией Саккари и Симоной Халеп из Румынии.
Фото © ТАСС / Wolfgang Kumm / dpa
Российская теннисистка Екатерина Александрова в четвертьфинале Кубка Кремля победила Арину Соболенко из Белоруссии со счётом 6:3, 6:4. Соревнования проходят в столичных "Лужниках".
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Александрова исполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, отдав сопернице одну свою подачу.
Её следующей соперницей будет победительница матча между гречанкой Марией Саккари и Симоной Халеп из Румынии. Полуфинальный матч состоится в субботу, 23 октября.
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