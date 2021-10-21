Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев заявил, что собирается принять участие в Кубке Дэвиса. Об этом он рассказал журналистам.

Финальная часть Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря в Инсбруке, Турине и Мадриде. В соревнованиях примет участие 18 команд.

"Да, я буду играть на Кубке Дэвиса, собираюсь. Мы хотим с ребятами его выиграть. В прошлый раз обидно проиграли в полуфинале канадцам. Удалось нам взять ATP Cup, хотим добавить в копилку Кубок Дэвиса. Очень уважаю этот турнир. Считаю, что у нас сейчас самая сильная команда в мире", — заявил Медведев.