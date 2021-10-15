Теннисист Медведев снялся с Кубка Кремля

Вторая ракетка мира Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля, который пройдёт на следующей неделе. В основной сетке победителя US Open заменит Микаэль Имер из Швеции.

Соревнования пройдут в столичных "Лужниках" с 18 по 24 октября. Медведев был посеян на них под первым номером.

Ранее на этой неделе Медведев проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 4:6, 3:6. После этого россиянин заявил, что из-за усталости может пропустить Кубок Кремля.