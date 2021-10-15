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Теннисист Медведев снялся с Кубка Кремля

Соревнования пройдут в столичных "Лужниках" с 18 по 24 октября. Россиянин был посеян на турнире под первым номером.

15 октября, 16:08
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Вторая ракетка мира Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля, который пройдёт на следующей неделе. В основной сетке победителя US Open заменит Микаэль Имер из Швеции.

Соревнования пройдут в столичных "Лужниках" с 18 по 24 октября. Медведев был посеян на них под первым номером.

Ранее на этой неделе Медведев проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 4:6, 3:6. После этого россиянин заявил, что из-за усталости может пропустить Кубок Кремля.

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Следующим турниром для Медведева должен стать "Мастерс" в Париже, который пройдёт с 1 по 7 ноября. В столице Франции он будет защищать прошлогодний титул.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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