Теннисист Медведев прервал серию побед и вылетел из "Мастерса"

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел в четвёртом круге из турнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. Тем самым спортсмен прервал длительную 1-матчевую серию побед.

В матче за выход в четвертьфинал он проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время россиянин выполнил 5 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7.