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Теннисист Медведев прервал серию побед и вылетел из "Мастерса"

Российский спортсмен проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову.

14 октября, 00:27
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/medwed33/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">medwed33</a></p>

Фото © Instagram / medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел в четвёртом круге из турнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. Тем самым спортсмен прервал длительную 1-матчевую серию побед.

В матче за выход в четвертьфинал он проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время россиянин выполнил 5 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7.

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Ранее Лайф рассказывал, что Даниил Медведев впервые стал чемпионом турнира Большого шлема. Россиянин в третий раз играл в финале US Open. Он обыграл Джоковича со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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