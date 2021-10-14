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Путин заявил, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность

Российский лидер отметил, что просто дружить хорошо, а вот дружить против кого-то — всё-таки плохо.

14 октября, 00:22

Фото © kremlin.ru

Путин заявил, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность. Видео © kremlin.ru

Создание США, Великобританией и Австралией нового партнерства в сфере безопасности AUKUS подрывает региональную стабильность. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США — Великобритания — Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но "дружить против кого-то" — это плохо",сказал Путин в интервью американскому телеканалу CNBC.

Захарова обвинила AUKUS в преследовании сиюминутных интересов

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Лайф напоминает, что 16 сентября США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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