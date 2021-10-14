Путин заявил, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность

"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США — Великобритания — Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но "дружить против кого-то" — это плохо", — сказал Путин в интервью американскому телеканалу CNBC.