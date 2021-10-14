Путин назвал главной задачей в России рост доходов граждан. Видео © Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан своей страны приоритетной задачей. Российский лидер отметил, что при её решении власти будут опираться на экономический рост, избегая популистских методов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, — это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами", — сказал Путин в интервью американскому телеканалу CNBC.

По словам российского президента, необходимым условием является рост темпов развития экономики и изменение её качества, это задача долгосрочного характера. Именно на такой серьёзной базе качественного экономического роста будет решаться и вторая по величине — демографическая — проблема.