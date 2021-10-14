Путин ответил на вопрос о намерении вновь баллотироваться в президенты
Глава государства подчеркнул, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию, а она должна быть спокойной, чтобы госорганы нормально работали.
Владимир Путин. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Путин ответил на вопрос о намерении вновь баллотироваться в президенты. Видео © Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения, будет ли баллотироваться на следующий срок. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу CNBC. Журналистка телеканала спросила, думает ли Путин над кандидатурой преемника и хочет ли быть президентом до 84-летнего возраста.
"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.
Вместе с тем президент добавил, что конституция позволяет ему вновь "баллотироваться на следующий срок".
"Но никаких решений на этот счёт пока не принято", — заключил российский лидер.
Как рассказывал Лайф, ранее Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о своём преемнике. Он рассчитывает, что однажды сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну по окончании его полномочий.
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