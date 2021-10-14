Путин ответил на вопрос о намерении вновь баллотироваться в президенты. Видео © Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решения, будет ли баллотироваться на следующий срок. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу CNBC. Журналистка телеканала спросила, думает ли Путин над кандидатурой преемника и хочет ли быть президентом до 84-летнего возраста.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Вместе с тем президент добавил, что конституция позволяет ему вновь "баллотироваться на следующий срок".

"Но никаких решений на этот счёт пока не принято", — заключил российский лидер.