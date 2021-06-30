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Путин ответил на вопрос о своём преемнике

Ранее президент поднимал эту тему в своём недавнем интервью американским СМИ.

30 июня, 11:54
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Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что однажды он сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну по окончании его полномочий. Речь об этом зашла в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

Путин ответил на вопрос о преемнике, пообещав поддержать преданных России людей

Путин ответил на вопрос о преемнике, пообещав поддержать преданных России людей

"Конечно, подойдёт время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина, Россия",  заявил российский лидер.

Путин: Борис Николаевич Ельцин не передавал мне власть

Путин: Борис Николаевич Ельцин не передавал мне власть

Кроме того, отвечая на вопрос о возможном преемнике, Путин напомнил хронологию своего перехода на работу в Кремль. Так, по его словам, утверждения, что "Борис Ельцин передал ему власть", неверны: Путин напомнил, что в соответствии с конституцией в случае сложения главой государства своих полномочий его обязанности исполняет председатель Правительства РФ. Именно при таких обстоятельствах пришёл к власти действующий российский лидер.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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