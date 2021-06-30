Путин ответил на вопрос о своём преемнике

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что однажды он сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну по окончании его полномочий. Речь об этом зашла в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

"Конечно, подойдёт время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина, Россия", — заявил российский лидер.