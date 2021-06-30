Путин ответил на вопрос о своём преемнике
Ранее президент поднимал эту тему в своём недавнем интервью американским СМИ.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что однажды он сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить страну по окончании его полномочий. Речь об этом зашла в ходе прямой линии в среду, 30 июня.
"Конечно, подойдёт время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина, Россия", — заявил российский лидер.
Кроме того, отвечая на вопрос о возможном преемнике, Путин напомнил хронологию своего перехода на работу в Кремль. Так, по его словам, утверждения, что "Борис Ельцин передал ему власть", неверны: Путин напомнил, что в соответствии с конституцией в случае сложения главой государства своих полномочий его обязанности исполняет председатель Правительства РФ. Именно при таких обстоятельствах пришёл к власти действующий российский лидер.
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