Путин ответил на вопрос о преемнике, пообещав поддержать преданных России людей

Президент России Владимир Путин заявил, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить поддержку людям, преданным стране, даже если они критически относятся к каким-то сферам его деятельности. Об этом он сообщил в интервью NBC.

"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны", — отметил глава РФ.