Путин ответил на вопрос о преемнике, пообещав поддержать преданных России людей
Российский лидер отметил, что когда-то всем будет замена, однако выразил уверенность, что фундаментальные основы государственности РФ будут такими, что страна будет с уверенностью смотреть в будущее.
Фото © ТАСС / Евгений Одиноков / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить поддержку людям, преданным стране, даже если они критически относятся к каким-то сферам его деятельности. Об этом он сообщил в интервью NBC.
"Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны", — отметил глава РФ.
Путин подчеркнул, что в его жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России. Он добавил, что всем когда-то будет замена. Однако российский лидер выразил уверенность, что фундаментальные основы государственности, экономики и политической системы РФ будут такими, что страна будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее.
Напомним, это первое за три года интервью Путина американским СМИ. Ранее он назвал текущие отношения России и США худшими за последние годы. Российский лидер также перечислил главные составляющие международных отношений. Он подчеркнул, что в последние годы США в рамках сотрудничества с Россией не демонстрировали эти признаки. Кроме того, Путин назвал "фарсом" заявления о причастности России к кибератакам в Америке. Президент РФ указал, что ни разу Москва не получила от Вашингтона доказательств её "виновности" в подобных преступлениях.
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