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Умер выступавший перед Сталиным выдающийся танцор Григорий Чапкис

Официальная причина смерти артиста пока не названа. Однако его здоровье сильно пошатнулось ещё в декабре прошлого года, когда он попал в больницу с тяжёлой пневмонией.

14 июня, 13:29
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=1385371071785164&set=a.1385371091785162" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Григорий Чапкис</a></p>

Фото © Facebook / Григорий Чапкис

В минувшее воскресенье на 92-м году жизни умер легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис. О печальном известии сообщил его сын.

"Покойся с миром, папа. Легенда никогда не умирает", написал Грег Чапкис на своей странице в "Фейсбуке".

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Здоровье народного артиста Украины сильно пошатнулось ещё в декабре прошлого года, когда он попал в больницу с тяжёлой пневмонией. Накануне Нового года Чапкиса выписали, но в первых числах января именитого танцовщика снова госпитализировали. В феврале он опять попал в реанимацию из-за осложнений после болезни.

Григорий Чапкис родился в 1930 году в Кишинёве. С детства увлекался танцами, в 1945 году в составе ансамбля песни и пляски выступил в Кремле перед Иосифом Сталиным и другими советскими лидерами. Причём тогда вождь отметил талант 15-летнего артиста лично, подарив ему наручные часы. В последние годы своей карьеры Чапкис был одним из руководителей телевизионного проекта на канале "1+1", также у него была собственная школа танцев в Киеве.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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