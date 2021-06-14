Умер выступавший перед Сталиным выдающийся танцор Григорий Чапкис
Официальная причина смерти артиста пока не названа. Однако его здоровье сильно пошатнулось ещё в декабре прошлого года, когда он попал в больницу с тяжёлой пневмонией.
Фото © Facebook / Григорий Чапкис
В минувшее воскресенье на 92-м году жизни умер легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис. О печальном известии сообщил его сын.
"Покойся с миром, папа. Легенда никогда не умирает", — написал Грег Чапкис на своей странице в "Фейсбуке".
Здоровье народного артиста Украины сильно пошатнулось ещё в декабре прошлого года, когда он попал в больницу с тяжёлой пневмонией. Накануне Нового года Чапкиса выписали, но в первых числах января именитого танцовщика снова госпитализировали. В феврале он опять попал в реанимацию из-за осложнений после болезни.
Григорий Чапкис родился в 1930 году в Кишинёве. С детства увлекался танцами, в 1945 году в составе ансамбля песни и пляски выступил в Кремле перед Иосифом Сталиным и другими советскими лидерами. Причём тогда вождь отметил талант 15-летнего артиста лично, подарив ему наручные часы. В последние годы своей карьеры Чапкис был одним из руководителей телевизионного проекта на канале "1+1", также у него была собственная школа танцев в Киеве.
Ранее в возрасте 73 лет ушёл из жизни профессор Санкт-Петербургской консерватории, известный российский пианист Сергей Урываев. Причиной смерти, предположительно, стал коронавирус.
Лента новостей
Число пострадавших при взрывах на АЗС в Новосибирске возросло до 19 человек
сегодня в 13:25
Лодка с мигрантами затонула у берегов Йемена, погибло более 150 человек
сегодня в 13:20
Спели "Калинку" и отрепетировали кричалки: Польские фанаты прогулялись по Петербургу перед матчем со Словакией
сегодня в 13:14
Комментариев: 0