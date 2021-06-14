Умер выступавший перед Сталиным выдающийся танцор Григорий Чапкис

В минувшее воскресенье на 92-м году жизни умер легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис. О печальном известии сообщил его сын.

"Покойся с миром, папа. Легенда никогда не умирает", — написал Грег Чапкис на своей странице в "Фейсбуке".

Здоровье народного артиста Украины сильно пошатнулось ещё в декабре прошлого года, когда он попал в больницу с тяжёлой пневмонией. Накануне Нового года Чапкиса выписали, но в первых числах января именитого танцовщика снова госпитализировали. В феврале он опять попал в реанимацию из-за осложнений после болезни.

Григорий Чапкис родился в 1930 году в Кишинёве. С детства увлекался танцами, в 1945 году в составе ансамбля песни и пляски выступил в Кремле перед Иосифом Сталиным и другими советскими лидерами. Причём тогда вождь отметил талант 15-летнего артиста лично, подарив ему наручные часы. В последние годы своей карьеры Чапкис был одним из руководителей телевизионного проекта на канале "1+1", также у него была собственная школа танцев в Киеве.