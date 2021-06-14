Число пострадавших при взрывах на АЗС в Новосибирске возросло до 19 человек
Десять из них находятся в реанимации, пятеро — в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Число пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске возросло до 19 человек. Среди них минимум двое пожарных, сообщил Лайфу источник.
Отмечается, что десять человек находятся в реанимации, пятеро — в тяжёлом состоянии. Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь на площади 1200 квадратных метров. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", отметил источник Лайфа.
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Очевидцы запечатлели мощный взрыв на АЗС. На кадрах видно, что после сильной вспышки цистерна, которая, вероятно, и стала причиной детонации, отлетает в сторону жилых домов.
Ранее сообщалось о шести пострадавших в пожаре, среди которых, предварительно, один ребёнок. Инцидент произошёл неподалёку от Гусинобродского шоссе.
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