Лодка с мигрантами затонула у берегов Йемена, погибло более 150 человек

У берегов Йемена ушла ко дну лодка с нелегальными мигрантами, погибло около 150 человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Отмечается, что мигранты из Африки направлялись в сторону йеменского мыса Эль-Ара. Почти приблизившись к суше, их лодка перевернулась из-за столкновения с рыболовецким судном. По предварительным данным, на борту находилось свыше 250 нелегалов. Отмечается, что спасатели нашли около 150 тел на берегу. Судьба остальных пока не известна, но шанс на то, что кто-то выжил, крайне низкий.