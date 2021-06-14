Лодка с мигрантами затонула у берегов Йемена, погибло более 150 человек
Судьба около сотни людей пока не известна. Однако шанс на то, что кто-то выжил, крайне низкий.
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У берегов Йемена ушла ко дну лодка с нелегальными мигрантами, погибло около 150 человек. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
Отмечается, что мигранты из Африки направлялись в сторону йеменского мыса Эль-Ара. Почти приблизившись к суше, их лодка перевернулась из-за столкновения с рыболовецким судном. По предварительным данным, на борту находилось свыше 250 нелегалов. Отмечается, что спасатели нашли около 150 тел на берегу. Судьба остальных пока не известна, но шанс на то, что кто-то выжил, крайне низкий.
Добавим, что судна с нелегальными мигрантами нередко терпят крушения из-за того, что одновременно пытается уплыть максимальное число человек. По этой причине лодки нередко переворачиваются прямо в открытом море. Так, например, ранее в Средиземном море утонули разом 130 мигрантов. Пытаясь перебраться в Евросоюз, они попали в шторм. При помощи самолёта были обнаружены элементы резиновой лодки.
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