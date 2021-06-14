"Пришли сюда взять чемпионство": "Спартак" представил нового главного тренера
Соглашение столичного клуба с 51-летним португальским специалистом рассчитано на два года.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" представил Руя Виторию в качестве нового главного тренера команды. На своей первой пресс-конференции в столичном клубе он заявил, что готов к борьбе за чемпионство.
"Мы пришли сюда взять чемпионство, не скрываем этого. Российский чемпионат сильный, но мы верим, что сможет создать команду победителей. Плюс нас ждёт юбилейный год клуба", — заявил Витория.
Также присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков уточнил, что перед командой не стоит задача в первый же сезон под руководством Витории выиграть золотые медали.
"Стоит задача создать конкурентоспособную команду, способную бороться за титулы как в России, так и в Европе. В Лиге чемпионов в следующем сезоне мы должны пробиться в групповой турнир, в чемпионате России — попасть в зону Лиги чемпионов", — отметил Мележиков.
Витория подписал контракт со "Спартаком" в конце мая. Соглашение московского клуба с 51-летним португальским специалистом рассчитано на два года.
На посту наставника команды Витория сменил немца Доменико Тедеско, покинувшего "Спартак" по окончании минувшего сезона. В чемпионате России 2020/21 красно-белые заняли второе место, пробившись в квалификацию Лиги чемпионов.
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