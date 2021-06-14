Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" войдёт в тренерский штаб "Ахмата"

Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре войдёт в тренерский штаб грозненского "Ахмата". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Контракт с 38-летним ивуарийским специалистом рассчитан до конца следующего сезона. В ближайшее время главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев определит круг обязанностей своего помощника.

"Приветствуем Яя Туре и говорим ему: "Добро пожаловать в "Ахмат"!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Фото © ФК "Ахмат"

Яя Туре завершил футбольную карьеру в прошлом году. Ранее он становился победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании в составе "Барселоны", также трижды выигрывал Английскую премьер-лигу с "Манчестер Сити".

С 2004 по 2015 год полузащитник выступал за сборную Кот-д'Ивуара, забив в 101 матче 19 голов. В 2015-м он в ранге капитана команды привёл её к титулу победителя Кубка Африки.