Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" войдёт в тренерский штаб "Ахмата"
С февраля 2021 года он работал помощником главного тренера донецкого "Олимпика", выступающего в Украинской премьер-лиге.
Фото © ФК "Ахмат"
Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре войдёт в тренерский штаб грозненского "Ахмата". Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Контракт с 38-летним ивуарийским специалистом рассчитан до конца следующего сезона. В ближайшее время главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев определит круг обязанностей своего помощника.
"Приветствуем Яя Туре и говорим ему: "Добро пожаловать в "Ахмат"!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Фото © ФК "Ахмат"
Яя Туре завершил футбольную карьеру в прошлом году. Ранее он становился победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании в составе "Барселоны", также трижды выигрывал Английскую премьер-лигу с "Манчестер Сити".
С 2004 по 2015 год полузащитник выступал за сборную Кот-д'Ивуара, забив в 101 матче 19 голов. В 2015-м он в ранге капитана команды привёл её к титулу победителя Кубка Африки.
С февраля 2021 года Яя Туре работал помощником главного тренера донецкого "Олимпика", выступающего в Украинской премьер-лиге.
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