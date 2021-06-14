Футболисты сборной России Кудряшов и Кузяев вернулись к тренировкам в общей группе

Футболисты сборной России Фёдор Кудряшов, Далер Кузяев и Игорь Дивеев занимаются в общей группе на тренировке национальной команды. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом тренеры внимательно за ними наблюдают. По ходу занятия эти футболисты могут получить паузу.

Юрий Жирков, получивший повреждение в матче против Бельгии (0:3), тренируется по индивидуальной программе за пределами стадиона в Санкт-Петербурге.

Накануне Кузяев, Дивеев и Жирков не участвовали в тренировке после матча с бельгийцами. Кудряшов, восстанавливающийся после травмы, занимался по индивидуальной программе.