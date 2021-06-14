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Футболисты сборной России Кудряшов и Кузяев вернулись к тренировкам в общей группе

Они продолжают подготовку к матчу второго тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии, который состоится 16 июня.

14 июня, 10:00
<p>Далер Кузяев (слева) в матче с Бельгией. Фото © РФС</p>

Далер Кузяев (слева) в матче с Бельгией. Фото © РФС

Футболисты сборной России Фёдор Кудряшов, Далер Кузяев и Игорь Дивеев занимаются в общей группе на тренировке национальной команды. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом тренеры внимательно за ними наблюдают. По ходу занятия эти футболисты могут получить паузу.

Юрий Жирков, получивший повреждение в матче против Бельгии (0:3), тренируется по индивидуальной программе за пределами стадиона в Санкт-Петербурге.

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Накануне Кузяев, Дивеев и Жирков не участвовали в тренировке после матча с бельгийцами. Кудряшов, восстанавливающийся после травмы, занимался по индивидуальной программе.

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В среду, 16 июня, сборная России во втором туре Евро-2020 сыграет в Санкт-Петербурге с командой Финляндии. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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