Футболисты сборной России Кудряшов и Кузяев вернулись к тренировкам в общей группе
Они продолжают подготовку к матчу второго тура группового этапа чемпионата Европы против Финляндии, который состоится 16 июня.
Далер Кузяев (слева) в матче с Бельгией. Фото © РФС
Футболисты сборной России Фёдор Кудряшов, Далер Кузяев и Игорь Дивеев занимаются в общей группе на тренировке национальной команды. Об этом сообщает РИА "Новости".
При этом тренеры внимательно за ними наблюдают. По ходу занятия эти футболисты могут получить паузу.
Юрий Жирков, получивший повреждение в матче против Бельгии (0:3), тренируется по индивидуальной программе за пределами стадиона в Санкт-Петербурге.
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Накануне Кузяев, Дивеев и Жирков не участвовали в тренировке после матча с бельгийцами. Кудряшов, восстанавливающийся после травмы, занимался по индивидуальной программе.
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В среду, 16 июня, сборная России во втором туре Евро-2020 сыграет в Санкт-Петербурге с командой Финляндии. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.
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