Российский судья получил первое назначение на Евро-2020 в качестве главного арбитра

Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Карасеву в качестве линейных судей будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему VAR будет отвечать Бастиан Данкерт из Германии, его помощниками будут немцы Марко Фритц и Кристиан Гиттельманн и поляк Павел Гиль. Резервным арбитром назначили англичанина Майкла Оливера.

Встреча сборных Италии и Швейцарии состоится в среду, 16 июня, в Риме. Начало игры в рамках группы А — в 22:00 по московскому времени.

После первого тура в этом квартете лидирует сборная Италии, разгромившая команду Турции со счетом 3:0. В другом матче этой группы Уэльс и Швейцария сыграли вничью (1:1).