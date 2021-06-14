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Российский судья получил первое назначение на Евро-2020 в качестве главного арбитра

Ранее он работал резервным рефери в матче между командами Австрии и Северной Македонии.

14 июня, 08:55
<p>Фото © Олег Бухарев/ТАСС</p>

Фото © Олег Бухарев/ТАСС

Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Италии и Швейцарии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Карасеву в качестве линейных судей будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему VAR будет отвечать Бастиан Данкерт из Германии, его помощниками будут немцы Марко Фритц и Кристиан Гиттельманн и поляк Павел Гиль. Резервным арбитром назначили англичанина Майкла Оливера.

Встреча сборных Италии и Швейцарии состоится в среду, 16 июня, в Риме. Начало игры в рамках группы А — в 22:00 по московскому времени.

После первого тура в этом квартете лидирует сборная Италии, разгромившая команду Турции со счетом 3:0. В другом матче этой группы Уэльс и Швейцария сыграли вничью (1:1).

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Карасев является единственным российским арбитром, вошедшим в состав судейского корпуса на чемпионате Европы. В первом туре он работал резервным рефери в матче между командами Австрии и Северной Македонии (3:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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