Сборная Украины отыгралась с 0:2 в матче Евро-2020 против Нидерландов, но всё равно проиграла
Главным героем игры стал вратарь "жовто-блакитных" Георгий Бущан, который великолепно спасал свою команду на протяжении почти всего матча.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Нидерландов в тяжелейшем матче первого тура группового этапа Евро-2020 обыграла Украину со счётом 3:2. Решающий мяч был забит за пять минут до конца встречи.
Долгое время оранжевые не могли пробить голкипера украинцев Георгия Бущана, который хладнокровно спасал своих, однако в начале второго тайма хозяев стадиона в Амстердаме, где и проходил матч, прорвало. Сначала Вейналдум, а затем Вегхорст взбодрили болельщиков.
Финальную часть матча голландцы доигрывали гораздо спокойнее, а сборная Украины всячески пыталась спасти матч, и сделать это почти удалось. Андрей Ярмоленко забил шикарный по красоте мяч, а спустя несколько минут Роман Яремчук восстановил равновесие. И, когда казалось, что подопечные Андрея Шевченко вытащили матч, Дензел Дюмфрис принёс оранжевым победу. В итоге 3:2 — Нидерланды выигрывают сложнейший матч.
Футбол. Евро-2020
Группа С.
Нидерланды — Украина — 3:2
Голы: Вейналдум 52' (1:0), Вегхорст 59' (2:0), Ярмоленко 75' (2:1), Яремчук 79' (2:2), Дюмфрис 85' (3:2)
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