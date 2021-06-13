Сборная Украины отыгралась с 0:2 в матче Евро-2020 против Нидерландов, но всё равно проиграла

Сборная Нидерландов в тяжелейшем матче первого тура группового этапа Евро-2020 обыграла Украину со счётом 3:2. Решающий мяч был забит за пять минут до конца встречи.

Долгое время оранжевые не могли пробить голкипера украинцев Георгия Бущана, который хладнокровно спасал своих, однако в начале второго тайма хозяев стадиона в Амстердаме, где и проходил матч, прорвало. Сначала Вейналдум, а затем Вегхорст взбодрили болельщиков.

Финальную часть матча голландцы доигрывали гораздо спокойнее, а сборная Украины всячески пыталась спасти матч, и сделать это почти удалось. Андрей Ярмоленко забил шикарный по красоте мяч, а спустя несколько минут Роман Яремчук восстановил равновесие. И, когда казалось, что подопечные Андрея Шевченко вытащили матч, Дензел Дюмфрис принёс оранжевым победу. В итоге 3:2 — Нидерланды выигрывают сложнейший матч.